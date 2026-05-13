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翁曉玲開轟「御用設計師」 聶永真秒打臉

誤植國際得獎團隊作品 翁曉玲質疑交通部：聶永真設計用在哪？

翁曉玲道歉後再翻車！聶永真二度現身狠補刀

知名設計師聶永真近期因台電Logo改版風波再掀話題，國民黨立委翁曉玲點名其長期承接政府設計標案，質疑為民進黨政府的「御用設計師」，更批評相關設計案淪為耗費公帑的「面子工程」。不過，貼文曝光後卻接連翻車，翁曉玲不僅誤植他人作品，甚至道歉修正後又再度出錯，聶永真本人也親自留言發聲。翁曉玲昨（12）日在Threads上貼出多個政府機關識別設計，包括監察院、經濟部、交通部觀光署、數位發展部及經濟部國際貿易署等，質疑由聶永真主持的「永真急制」頻繁取得政府標案，「看得出是民進黨政府鍾愛的御用設計師」。翁曉玲更批評，政府花大筆公帑進行不必要的形象包裝與品牌工程，質疑背後是否存在特定設計團隊長期受惠。不過貼文發出後，聶永真立刻親自留言反擊：「資料抓錯了啦，抓到其他設計團隊作品囉（一樣都好美）。」當場打臉翁曉玲。據了解，翁曉玲原本列出的交通部觀光署「TAIWAN－Waves of Wonder（台灣魅力．驚喜無限）」觀光品牌3.0版本，其實並非由聶永真團隊操刀，而是由國際知名設計團隊Bito負責設計。事件曝光後，翁曉玲隨即發文致歉，表示是辦公室團隊誤用資料，感謝聶永真指正，並稱已修正相關圖表。翁曉玲同時補充指出，聶永真主持的「永真急制設計工作室」曾在112年以148萬元得標「交通部觀光署視覺識別暨應用系統設計案」，她也提出質疑，觀光署還真有錢，既然113年才推出新版觀光品牌，先前委託聶永真的設計究竟用在哪裡？交通部至今尚未回覆。沒想到，翁曉玲修正後的內容仍再度出現錯誤，聶永真隨後又親自到留言區補刀：「你還是誤用了喔。」讓整起事件再度炸鍋，大批網友見狀紛紛留言嘲諷：「到底要修正幾次」、「笑死，這個立委到底怎麼當的」、「月薪20萬的工作能力」、「你真的吃飽太閒，到底要不要審預算」、「我還以為是道歉文，結果又是帶風向文！很棒」。