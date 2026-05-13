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專家：黃仁勳最後時刻上車反映出遊說努力

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）在最後一刻加入美國總統川普（Donald Trump）的訪中團，外界好奇這是否意味著白宮對於高階晶片管制的立場轉向，不過，有專家認為黃仁勳同訪中國，更多只是反映黃仁勳與輝達努力遊說的成果，而非華府態度轉向。川普在個人社群媒體Truth Social發文，吐槽《CNBC》關於黃仁勳並未受邀同訪中國的報導是「假新聞」，川普隨後列出多位將在北京齊聚的美國企業領導人，並強調自己會要求習近平「開放」中國，好讓這些才華橫溢的企業領袖展現他們的才華，並協助將中國提升到更高的水準，川普還補充說這將是他與習近平會晤時所提出的第一個要求。根據《南華早報》報導，研究機構Gavekal Technologies分析師卡瓦賈（Laila Khawaja）表示，黃仁勳戲劇性地同行訪中，「更多地反映了這位晶片巨頭個人的遊說努力，而不是華盛頓議程的轉變」。卡瓦賈指出，「技術出口管制是複雜且政治敏感的問題，不太可能在一次短暫的峰會上取得重大突破。北京幾乎肯定會提出技術管制議題，但華盛頓取消限制的可能性仍然很低」。卡瓦賈認為，如果川習會進展順利，中國可能會允許有限度地進口輝達H200晶片，「並將其當作市場持續開放的證明進行宣傳」。中國正在努力提升其科技領域的自主研發能力，美國商務部長盧特尼克之前在國會聽證會上曾表示，中國至今仍未購買任何H200產品。