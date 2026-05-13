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▲高雄市各區中古大樓平均總價統計。（圖／台灣房屋集團趨勢中心提供）

高雄總價千萬以內的購屋機會再添2區。台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，高雄市2025年中古大樓平均鑑估總價為1124萬元，相較前一年小幅回落約2%；從各區表現來看，14個主要行政區中，就有超過半數區域購屋「總價」呈現下修，其中以新興、橋頭、前金等區下修幅度最深，均達1成以上，平均總價年減破百萬元，新興與前金區總價更跌回千萬以下門檻，回到約900萬元水位。台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄中古大樓平均購屋總價出現小幅回落，並不代表房價全面「變便宜」，而是市場進入修正盤整，尤其2025年在景氣收斂、貸款條件趨嚴的情況下，買方預算更保守，也讓部分高總價產品去化速度放緩，加上屋主讓利意願提高，因而進一步反映在成交總價修正上。李家妮指出，另一方面，各區平均購屋面積幾乎全面縮減，相對也同步降低平均購屋總價，像是新興、前金等傳統核心區，因具備成熟商業機能、就業人口與生活便利性，近年在精品小宅與高單價產品帶動下，中古市場出現補漲行情，然而區段在房價墊高後，購屋族負擔能力降低，逐漸轉向低坪數產品，就可能形成坪數縮、總價降、單價未必修正的現象，也讓成交總價回落至千萬元內水位。2025年市場盤整，仍有區域逆勢抗跌，以鹽埕區、苓雅區表現最為突出，其中，鹽埕區中古大樓平均購屋總價從744萬元上升至929萬元，已逼近千萬大關，坪數更出現越買越大的走勢。台灣房屋高鐵重愛加盟店店東陳揚智表示，鹽埕及苓雅區長期仰賴穩定自住需求支撐，其中鹽埕區近年受高流與駁二觀光帶動區域能見度，為傳統老社區提升居住與投資吸引力，由於鹽埕區並無大規模重劃區開發，住宅供給主要仰賴老屋，新案僅零星，使中古市場在房市修正階段，反而展現較佳的抗跌韌性。陳揚智表示，雖然目前市場小宅化趨勢明顯，但鹽埕區買盤結構多以在地客為主，包含熟悉生活圈的家庭客與換屋族群，在家庭成員擴張或世代更替下，部分客群對居住空間仍有一定需求，加上鹽埕區房價水位相較周邊精華市區仍屬親民，相同預算下可購得較大坪數產品，以輕屋齡中古大樓3~4房大坪數產品，總價帶落在2千萬元上下，對有空間需求的購屋族具備一定吸引力，也進一步推升整體成交坪數與總價表現。