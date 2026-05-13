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第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日揭曉，出道10年的Erika劉艾立首度入圍「最佳華語女歌手獎」，將和蔡依林、彭佳慧、洪佩瑜等人一起角逐后位，她得知喜訊後，告白製作人呂孝廷，感謝他沒有放棄她，也感謝自己沒有放棄自己。劉艾立自出道以來，以其極具靈魂感染力的嗓音與歐美系的演唱風格著稱，在樂壇打拚整整十年，音樂之路雖有過沉潛與挑戰，但她始終不曾離開創作。在獲知入圍金曲歌后的那一刻，她表示：「出道10年，感謝我自己沒有放棄，感謝我的製作人孝廷一直相信著我，我愛音樂，謝謝。」劉艾立自2010年參加第七屆《超級星光大道》發跡，初試啼聲便因獨特的R&B靈魂唱腔與極具感染力的氣質，被評審黃韻玲視為強棒，更曾以一曲〈Goodbye's The Saddest Word〉令全場感動落淚，最終奪得總決賽第五名。2016年正式出道發行首張專輯《I Am Erika》，隨即於隔年入圍第28屆金曲獎最佳新人獎，同時跨足音樂劇《愛呀，我的媽！》演出。隨後她於2018年推出《天鵝說》，並在2025年發行第三張專輯《雙魚宮》。近年她更斜槓擔任Taiwan+英語主播，2026年首度叩關金曲37華語歌后殿堂，與蔡依林、彭佳慧等頂尖唱將並列對決。