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▲鰲峰山公園「谷溜遊戲場」啟用後成為熱門親子景點，近期吸引不少親子家庭前往遊玩(圖／建設局提供2026.5.13)

台中熱門的「谷溜遊戲場」驚傳被當成「練車場」。昨（12）日清晨 5 點多，3 名青少年騎著微型電動二輪車闖入，在地墊上惡意「燒胎」，導致安全軟墊被燒到焦黑凹陷，市府建設局表示，目前警方已鎖定 3 名涉案青少年，全案將依毀損公物罪嫌偵辦，市府並將依法求償。建設局指出，12日清晨5時20分許，監視器拍下3名青少年騎乘「微型電動二輪車」擅闖遊戲區，並多次高速空轉輪胎（燒胎），造成無縫彈性 PU 地墊嚴重破損。警方目前已掌握車號並通知涉案人員到案說明，除了毀損罪外，針對違規行駛及改裝車輛行為，也將依「道路交通管理處罰條例」加重裁罰。建設局長陳大田表示，市府近年持續推動「台中美樂地計畫」，的公共空間品質，對於惡意破壞、影響兒童安全之行為表示遺憾。建設局已第一時間安排廠商搶修地墊，並要求加強巡查，呼籲民眾共同愛惜公共資源，還給孩子安心遊玩的環境。建設局呼籲並提醒，公園遊戲場屬全民共享空間，禁止騎乘車輛進入遊戲區，更不得從事危險或破壞性行為，若涉及蓄意毀損公共設施，恐須負擔相關法律責任。