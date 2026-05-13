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當記者時就認識 馬郁雯讚沈伯洋友善、溫暖

評沈伯洋做什麼像什麼 馬郁雯：母雞帶小雞、台北隊集合！

民進黨今（13）日正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，對此台北市議員參選人馬郁雯表示，自己在擔任記者時認識沈伯洋，認為沈既友善又溫暖，且在學術專業上有目共睹，面對黨內徵召也勇於承擔，加上在提名前針對近10年台北市政做足準備，絕對是台北市長的不二人選，如今黨中央正式徵召參選，「民進黨台北隊長沈伯洋就位，台北隊集合啦！」馬郁雯說，自己跟沈伯洋認識是在立院當記者時，在沈就任不分區立委前就敲了專訪，沈伯洋也曾說「我進立院第一個專訪，是她做的」。這2年多來，沈伯洋都在外交國防委員會，面對媒體需求，向來「有問必答」，即便有時沒在立院碰到他，也會「自錄影片」協助媒體完成工作；有時候忙到忘記，他還會有點拍謝地說「我現在趕快補給你」，而多數民眾不知道，對於被時間追著趕稿的記者來說，關鍵時刻未必找得到委員本人又或委員未必想回應，但沈不同，總是「理性直面問題」，既友善又溫暖，「跟他接觸過的立院記者，沒人會否認」。馬郁雯提到，沈伯洋的學術專業，在外交國防委員會有目共睹；面對黨內徵召，他勇於承擔，且在提名前，已針對近十年的台北市政做足準備，對於首都的市政擘劃、願景，他條理論述；站在受訪位置，即便沒有事先搜集題目，也能侃侃而談；針對市政問題，也能夠提出完善且系統性的具體建議，「絕對是台北市長的不二人選！」沈伯洋喊道「遞給世界的名片，讓台北走向世界」。馬郁雯說，首善之都台北，需要一位對城市有想法、能帶領台北走向國際的實踐者。沈伯洋向來「做什麼，像什麼」，面對首都的種種挑戰，不僅勇於承擔，更能提出系統性解方。最後馬郁雯說，台北隊集合，母雞帶小雞，這一局齊心贏回來，「懇請大家台北市長支持沈伯洋，中正萬華議員候選人支持馬郁雯！讓台北隊，一起贏！」