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國民黨今（13）日正式徵召前考紀會主委魏平政參選彰化縣長，不過爭取未果的藍委謝衣鳯今早率先開炮，批評魏平政民調比前白委蔡壁如還低，國民黨卻堅持徵召。對此，魏平政則說，謝謝謝衣鳯指教，他會用最大誠意尋求支持，「為了彰化好，由誰來做其實都一樣」，這時候黨不能分裂，否則沒辦法打贏選戰。國民黨今徵召魏平政參選彰化縣長，針對謝衣鳯批評他民調比前白委蔡壁如還低一事，他說，謝衣鳯一直是非常敬重的委員，她在立法院表現非常好，他那時候有代表律師公會跟她爭取律師權益，謝衣鳯也給非常好的建議，所以說，「她今天所有的說法我都謝謝指教」。魏平政說，現在民調低，不代表以後會低，現在開始他會傾聽大家的聲音，踏遍彰化每寸土地，這時候要用政見來吸引大家的目光，要提出願景，要把彰化帶到哪邊。相信只要有足夠的願景跟希望，讓縣民有感，能夠吸引大家吸引力的時候，民調自然會上來。魏平政說，這時候國民黨不能分裂，如果分裂基本上沒辦法打贏這場選戰，所以一定會用最大的誠意，尋求其他三位謝衣鳯、柯呈枋、洪榮章等三人的支持，把好的政見變成他的政見，大家都是為彰化好，由誰來做都是一樣，只要彰化好大家都好，三位身為彰化子弟，也會認同他的看法。至於40名黨代表連署反對空降，魏平政則澄清自己絕對不是空降，他家在彰化社頭，從來沒有離開過，出外留學是為了讓自己更進步，出外就業也不過是為了累積更多的資歷，大家對彰化的貢獻都不一樣，「我相信我對彰化的貢獻不會比其他的人少」，今天只不過因為他的知名度可能比較低，這個是必須要反省檢討，要怎麼樣讓知名度更高，來爭取大家的認同，所以一定會端出牛肉政策來認同。