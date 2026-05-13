環境部環境管理署署長顏旭明傳遭台中地檢署帶回偵訊，朝公務背信罪嫌偵辦。環境部表示，依法配合司法調查，釐清事實真相，「清廉是公務人員的基本操守」，對貪瀆「零容忍」，尊重司法調查，基於偵查不公開原則，目前不便評論案件細節，希望司法機關儘速查明真相。

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環境部說，台中地檢署今（13）日指揮法務部調查局台中調查處至環管署執行調查一事，環境部依法配合司法調查，釐清事實真相。環境部於第一時間接獲通報，已要求環管署同仁全力配合司法機關調查程序，並詳實提供相關卷證與說明，以期儘速釐清案情。

貪瀆「零容忍」　環境部：尊重司法調查

環境部說明，為確保環管署業務推動不受影響，已要求該署各項環境管理及行政作業維持正常運作。將密切關注偵辦進度，並依相關法令與職務需求進行處理調整，確保環管署事務執行無虞。

清廉是公務人員的基本操守，環境部重申，對貪瀆「零容忍」決心，尊重司法調查，基於偵查不公開原則，目前不便評論案件細節，希望司法機關儘速查明真相。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 
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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...