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貪瀆「零容忍」 環境部：尊重司法調查

環境部環境管理署署長顏旭明傳遭台中地檢署帶回偵訊，朝公務背信罪嫌偵辦。環境部表示，依法配合司法調查，釐清事實真相，「清廉是公務人員的基本操守」，對貪瀆「零容忍」，尊重司法調查，基於偵查不公開原則，目前不便評論案件細節，希望司法機關儘速查明真相。環境部說，台中地檢署今（13）日指揮法務部調查局台中調查處至環管署執行調查一事，環境部依法配合司法調查，釐清事實真相。環境部於第一時間接獲通報，已要求環管署同仁全力配合司法機關調查程序，並詳實提供相關卷證與說明，以期儘速釐清案情。環境部說明，為確保環管署業務推動不受影響，已要求該署各項環境管理及行政作業維持正常運作。將密切關注偵辦進度，並依相關法令與職務需求進行處理調整，確保環管署事務執行無虞。清廉是公務人員的基本操守，環境部重申，對貪瀆「零容忍」決心，尊重司法調查，基於偵查不公開原則，目前不便評論案件細節，希望司法機關儘速查明真相。