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▲賴清德（右）、沈伯洋。（圖／記者趙文彬攝）

民進黨今（13）日正式徵召立委沈伯洋參戰台北市長，將對決台北市長蔣萬安。對於是否有「勝選方程式」？沈伯洋受訪時回應，台北市對民進黨而言，一直是挑戰者，而最重要的是，並非基本盤，而是提出願景讓市民選擇。民進黨今天下午召開中執會，正式通過提名沈伯洋，並於會後舉行民進黨縣市長提名台北市記者會，包含主席賴清德、秘書長徐國勇、沈伯洋等人出席，賴清德並替沈伯洋繫上競選背帶。媒體於會後詢問，蔣萬安支持度頗高，對於此次勝選方程式為何？對此，沈伯洋回應，在台北市，民進黨一直以來都是挑戰者，而他也是一名挑戰者，對他們來說，最重要的事情，並非基本盤，而是能提出願景，讓台北市民聆聽完後做出選擇，「無論今天基本盤長什麼樣子，對我們來講，就是要跟市民溝通」。沈伯洋提到，他在被提名後，一定會勤走基層，不只是在學術上、專業人士怎麼講這麼簡單，需要的是市民的聲音，市民的參與才是真正台北市的力量。沈伯洋強調，在過程當中，會盡量要爭取大家的支持，「所以也沒有什麼所謂的勝選方程式，對我們來講，就是要多多聽聽大家的意見」。另外，蔣萬安也釋出要當「全台母雞」訊息，是否代表沒有把沈伯洋當成對手？沈伯洋回應，蔣萬安要全台輔選，是個人的選擇，他個人的選擇就是把跟市政想法，在跑基層時，與市民做溝通，這對他來說，才是最重要的事情，那至於蔣怎麼想，都是個人的事，對他而言，說服市民是現在最重要的事情。