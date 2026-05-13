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台股氣勢如虹順利站上4萬點大關，時序來到5月，投資人對於總統就職520行情既期待又怕受傷害，根據群益投信統計資料顯示，近十次520總統就職後前台股表現小漲小跌，平均還是正報酬，不過基本面表現仍為市場投資的主要依據。市場法人認為，主動式台股ETF多空操作最具靈活度，投資人可多留意相關投資契機。群益投信台股主動式ETF團隊表示，統計近十次總統就職520行情前台股平均表現小漲居多，顯示出投資人對於520行情忐忑的期待心情。不過，在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。群益投信分析，大盤高檔，在資金輪動快速變遷的環境下，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。主動群益科技創新經理人陳朝政認為，根據過往經驗，五月整體盤勢受到企業財報公布、繳稅等因素的牽動較大，同時也是投資人透過財報檢視企業基本面的時機，因此在投資操作上，建議選股不選市，仍以基本面表現為主要考量。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。主動群益台灣強棒ETF 經理人陳沅易則認為，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。在AI伺服器供應鏈、先進製程、先進封裝跟測試、矽光子、PCB/CCL、電源等具實質EPS支撐的產業值得關注。