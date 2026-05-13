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▲被問到單依純未因負面新聞受到影響？黃韻玲（如圖）直言金曲獎是評選作品而非個人。（圖／記者吳翊緁攝影）

中國大陸歌手單依純日前才遭金曲歌王李榮浩控訴侵權，在網路上鬧得沸沸揚揚。今（13）日金曲獎公布入圍名單，單依純擊敗曾沛慈、蘇慧倫等歌手，將角逐歌后寶座，並與洪佩瑜、蔡依林、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立展開激烈廝殺。對此，評審團主席黃韻玲受訪時表示她的唱功是非常好的，並未因為負面新聞而影響入圍資格。單依純以專輯《純妹妹》入圍「最佳華語女歌手」、「最佳華語專輯獎」、「最佳專輯製作人獎」、「年度專輯獎」、「最佳MV獎」共5項大獎。對此黃韻玲表示單依純的唱功是非常好、非常精準的，「我們為什麼會有她的名字出現，是因為她的聲音在這張專輯裡面，融合在音樂裡，像樂器一般處理。」此外，被問到單依純未因負面新聞受到影響？黃韻玲則直言「因為她在專輯裡沒有收這首歌。」表示金曲獎是評選作品而非個人。此外，以往金曲歌后僅5位名額，但今年卻有6位歌手入選，對此黃韻玲強調並非增額，是在討論之前就已經獲得評審們的共識。入圍名單公布後，蔡依林稍早回應《NOWNEWS今日新聞》：「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。以及謝謝每一位在《Pleasure》專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地誠實地創作。」二度入圍歌后的洪佩瑜，稍早聽聞消息後開心表示：「謝謝評審聽見《開》，這次相較上次自己平靜很多，希望情緒也能跟著音樂不斷進化（笑）。」