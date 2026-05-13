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國民黨中常會今（13）日正式提名前考紀會主委魏平政選彰化縣長，藍委謝衣鳯則回應，彰化縣長將進入終極之戰，又有彩蛋續集，應先問黨中央，蔡壁如若以民眾黨參選，為了藍白合是否要民主初選，彰化縣長選舉是否回到民調初選原點？如果藍白合需要做民調，為何黨內多位角逐者不能做民調？針對國民黨中央徵召魏平政，謝衣鳯說，肥皂劇「彰化縣長選情」在製作人黨中央及導演縣黨部歹戲拖棚下，彩蛋不斷，就在黨中央宣布徵召魏平政，現在又多顆彩蛋，傳出民眾黨蔡璧如認為連她這外地人民調都比魏平政高，所以有意以民眾黨的身分參選彰化縣長。謝衣鳯表示，彰化縣長這劇情從無限之戰，原將進入終極之戰，但又有彩蛋續集，應要請影視媒體朋友先去問問國民黨黨中央，未來蔡璧如以民眾黨候選人參選，為了藍白合作，是否需要比照宜蘭及嘉義市，以民主初選方式進行？彰化縣長選舉是否又回到仍必須民調初選的原點， 如果藍白合需要做民調，請問為什麼國民黨黨內有多位角逐者就不能民主做民調？謝衣鳯直言，彰化現有三位在這肥皂劇中，似乎是製作人及導演劇本中的路人甲，且今天都領便當了！ 原以為終極之戰END，真的沒意料到這劇情發展又有彩蛋，原來彰化縣參選人在黨中央今天徵召後，才開始進入高潮，就像湯姆·克魯斯的Mission: Impossible一直有新劇有彩蛋。