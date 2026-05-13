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▲公路局局長林福山（中）、公路局新工北段長鄭閔中（左）、公路局總工程司吳昭煌（右）。（圖／記者李青縈攝）

通車期程由工程進度決定 非新北市建議

通車前系列活動 雲門舞集早在113年就討論

淡江大橋歷經7年多工程，昨（12）日上午正式通車，縮短往來淡水、八里車程近半小時。不過，通車日期卻恰好與交通部長陳世凱生日同一天遭外界質疑是在拍馬屁。交通部公路局今緊急澄清，局長林福山指出，並不知道陳世凱生日日期，討論時陳世凱也還沒上任。淡江大橋昨日上午11時30分正式啟用，至下午15至16時達高峰，汽車平均小時流量達2500餘輛次，機車則平均約1800餘輛。林福山說，機車車流量昨日超過1.5萬輛，昨日整體車流量較多，今日上午已經恢復正常。淡江大橋由國際建築師Zaha Hadid設計，但通車當日因沒有邀新北市長侯友宜，以及地方民意代表一度引發，相關團體不滿；昨日更傳出公路局說，通車日期是新北市建議。林福山今表示，淡江大橋是與新北市政府共同合作，但通車期程是依工程進度、通車勘驗、安全整備、通車前系列活動及橋面設施撤除復原等因素整體安排，並非由新北市政府建議後決定，也未曾宣稱通車日期係由新北市政府提供。至於新北市長參選人蘇巧慧說，應該邀請市府人員比較周全？他說，將參考作為後續活動處理。林福山細數，去年9月16日完成全橋合龍後，後續仍陸續辦理景觀燈柱、橋面鋪面、索力調整、塔吊拆除、車輛載重試驗及通車勘驗等作業。工程團隊依工程專業及施工收尾期程推進，並在115年4月達成通車條件，評估橋面空間安全確認後，規劃辦理通車前系列活動。相關通車前系列活動要配合工程進度、橋面空間安全及民眾參與需求，採每週六、日分階段方式辦理。林福山細數，4月18日、4月19日先辦理路跑及自行車等運動活動；4月25日、4月26日辦理健走及在地社團大遊行；5月2日、5月3日安排音樂會及野餐日。5月9日則是公路局舉辦感恩晚會、通車典禮。林福山說，公路局跟雲門舞集在113年7月就接洽，並在去年4月依工程進度以及雲門舞集檔期溝通協調，由於雲門舞集有其他國內外巡演行程，因此提供5月9日及5月19日兩時間挑選，經討論後敲定115年5月9日演出。林福山指出，9日晚會結束後，橋面仍需辦理大型舞台、燈光音響、投影設備、電力設施、觀眾席及交通維持設施撤除，並進行橋面清理、道路復原、標誌標線確認、通車動線檢視及最後安全巡查。相關撤場及通車前整備約需兩日時間，為確保正式開放通車時用路人安全與交通順暢，因此安排於5月12日上午11時30分正式開放通車。林福山強調，自己不知道陳部長生日日期何時，跟雲門舞集討論時部長也還沒上任，不論工程大小，在邀請貴賓正式通車後，通常都會舉辦謝土等儀式，祈求行車平安。通車典禮晚會、正式通車日都是基於工程專業、安全整備、系列活動安排、表演團隊檔期及民眾通行需求整體考量。