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民進黨2026台北市長參選人終於確定，今（13）日正式徵召立委沈伯洋參選台北市長。對此，藍委葉元之直言，沈伯洋專搞認知作戰、煽動仇恨，其實沒資格選台北市長，吹捧他的人會賠上自己，類似2022「一屍五命」。台北市長蔣萬安今（13）日被問到民進黨確定徵召沈伯洋參選，仍強調現階段是專注在市政上。蔣萬安今日下午視察「士林區溪山里等高地供水」工程，媒體堵訪時被問到沈伯洋參選市長，葉元之說可能重演「一屍五命」，蔣萬安表示，他依然每天專注在市政上，所以今天來視察自來水管線接管的工程進度，大家很難想像北市山區居民還有少部分沒有自來水可用，因此去年發生水情問題時，他就立刻宣布台北市自來水「最後一哩路」的工程計畫。蔣萬安說，市府籌編預算、包括土地的取得等等，市府投入4.2億的經費，目前也新接了包括有近30公里的自來水管線，就是要確保台北市所有的市民，不管是住在任何一個地方，都能夠有穩定安全的供水，市府持續一步一腳印，來為所有市民福祉來打拼。媒體追問，沈伯洋陣營要找民進黨秘書長徐國勇助陣，要怎麼迎戰？蔣萬安說，台北隊就是持續每天專注在市政上面。