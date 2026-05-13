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第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日正式揭曉，天后Jolin蔡依林睽違多年，以專輯《Pleasure》一舉狂掃9項大獎提名。消息傳出後，蔡依林的感言很有幸福感，她表示，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！」並表示她會繼續活潑、誠實地創作。蔡依林此次的回歸之作《Pleasure》不負眾望，成為本屆入圍名單上的最大贏家。除了最受矚目的「最佳華語女歌手獎」外，更橫跨技術與作品指標，包含「年度專輯獎」、「年度歌曲獎」、「最佳華語專輯獎」、「最佳編曲人獎」、「最佳專輯製作人獎」及「最佳演唱錄音專輯獎」；值得一提的是，專輯中更有2支 MV 同時入圍「最佳MV獎」。得知喜訊後，蔡依林表示：「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。以及謝謝每一位在《Pleasure》專輯裡聽見自己的人。」她表示，這張專輯的創作初衷，是希望能陪伴樂迷更靠近自己的愉悅感受，並承諾：「我會繼續活潑地誠實地創作。」