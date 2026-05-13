曾打造《七龍珠》黃金年代的《週刊少年JUMP》前總編輯鳥嶋和彥，近日在義大利「拿坡里漫畫節」公開批評現代少年漫畫「全是Crap（意旨垃圾、爛貨）」，甚至點名自己不喜歡《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等人氣作品，由於鳥嶋和彥在日本漫畫界的崇高地位，其言論引發全球動漫迷熱議。
據外媒 ScreenRant 報導，曾擔任《週刊少年JUMP》總編輯、同時也是《七龍珠》作者鳥山明責任編輯的鳥嶋和彥，日前於義大利 Comic Con Napoli 活動受訪時提及，自己不喜歡現代許多少年漫畫，包括《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》等作品。
現代少年漫畫通病！《七龍珠》傳奇編輯開砲
鳥嶋和彥直言，過去的《週刊少年JUMP》更強調閱讀流暢度與角色魅力，希望讀者能快速進入故事，但現在太多少年漫畫的文字量、旁白越來越多，閱讀門檻提高，「一頁漫畫應該要在3秒內看完」，過多「解釋性對話」成為這些作品的通病，直指熱門的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》他都不喜歡。
提到日本漫畫產業現階段最大的挑戰，鳥嶋和彥認為，以前的漫畫讀者長大了，新作品為了迎合，都開始變得更冗長，而不是再是替孩子畫，加上價格越來越昂貴，「字太多對孩子缺乏吸引力，他們不看漫畫，未來怎麼還會有漫畫家呢？」
鳥嶋和彥狂發炮 兩派粉絲掀論戰
鳥嶋和彥的相關言論曝光後，立刻在網路掀起兩派論戰，不少粉絲認為他的發言實在過於老派，並沒有與時俱進，「那你去看兒童向作品就好了啊」、「現代漫畫為什麼要兒童向」、「怎麼不說《獵人》？字很多但各年齡層都很愛啊。」
但也有人表示認同，如今許多少年漫畫確實已經不是過去那種「輕鬆閱讀」的作品，「雖然用詞激進，但我認同，是畫漫畫，不是寫小說耶」、「說的不是沒有道理，但現在少子化，青年成人才是消費主力，還是要看商業面」、「認同漫畫應該要保持漫畫的美感，字越來越多不是好事。」
《週刊少年JUMP》自1968年創刊以來，長年被視為日本少年漫畫的代表雜誌，半世紀以來誕生過無數經典作品，從《七龍珠》、《灌籃高手》、《航海王》、《火影忍者》，到近年席捲全球的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》等，許多作品不只漫畫熱賣，動畫化後更進一步延伸出電影、遊戲、聯名與周邊商機，成為橫跨全球的超大型娛樂 IP。
鳥嶋和彥則被視為日本漫畫界最具代表性的傳奇編輯之一。他在1980年代參與打造《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等國民漫畫，與漫畫家鳥山明合作超過30年，更因獨特的編輯風格與嚴格要求，被粉絲稱為「最懂少年漫畫的人」。除了挖掘新人、主導作品方向外，鳥嶋和彥也曾擔任集英社高層，對《週刊少年JUMP》的黃金年代影響深遠，近年則經常透過節目、訪談評論現代漫畫產業與創作趨勢。
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鳥嶋和彥直言，過去的《週刊少年JUMP》更強調閱讀流暢度與角色魅力，希望讀者能快速進入故事，但現在太多少年漫畫的文字量、旁白越來越多，閱讀門檻提高，「一頁漫畫應該要在3秒內看完」，過多「解釋性對話」成為這些作品的通病，直指熱門的《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《鏈鋸人》他都不喜歡。
提到日本漫畫產業現階段最大的挑戰，鳥嶋和彥認為，以前的漫畫讀者長大了，新作品為了迎合，都開始變得更冗長，而不是再是替孩子畫，加上價格越來越昂貴，「字太多對孩子缺乏吸引力，他們不看漫畫，未來怎麼還會有漫畫家呢？」
鳥嶋和彥的相關言論曝光後，立刻在網路掀起兩派論戰，不少粉絲認為他的發言實在過於老派，並沒有與時俱進，「那你去看兒童向作品就好了啊」、「現代漫畫為什麼要兒童向」、「怎麼不說《獵人》？字很多但各年齡層都很愛啊。」
但也有人表示認同，如今許多少年漫畫確實已經不是過去那種「輕鬆閱讀」的作品，「雖然用詞激進，但我認同，是畫漫畫，不是寫小說耶」、「說的不是沒有道理，但現在少子化，青年成人才是消費主力，還是要看商業面」、「認同漫畫應該要保持漫畫的美感，字越來越多不是好事。」
鳥嶋和彥則被視為日本漫畫界最具代表性的傳奇編輯之一。他在1980年代參與打造《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》等國民漫畫，與漫畫家鳥山明合作超過30年，更因獨特的編輯風格與嚴格要求，被粉絲稱為「最懂少年漫畫的人」。除了挖掘新人、主導作品方向外，鳥嶋和彥也曾擔任集英社高層，對《週刊少年JUMP》的黃金年代影響深遠，近年則經常透過節目、訪談評論現代漫畫產業與創作趨勢。