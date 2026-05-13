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▲在川普的空軍一號啟程後，美國空軍E-4B飛機也被發現悄悄起飛跟隨。（圖／Flightradar24）

美國總統川普（Donald Trump）展開訪中行程，台灣時間13日上午，川普搭乘的空軍一號飛機在阿拉斯加進行加油作業，輝達執行長黃仁勳在最後一刻加入代表團，接著啟程飛往北京。稍早在航班追蹤網站上，有數千人緊盯2架美國政府飛機。多家外媒日前引述消息報導稱，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）這次不會隨川普訪中。不過，黃仁勳在最後一刻加入代表團，空軍一號在阿拉斯加加油時，黃仁勳登上空軍一號，與川普還有特斯拉執行長馬斯克等人一同前往北京。在Flightradar24航班追蹤網站上，台灣時間下午1點半左右，美國空軍 E-4B 飛出阿拉斯加上空，曾一度開啟識別訊號。這是保護總統、國防部長和參謀長聯席會議主席的飛機。川普的空軍一號飛到哪引發許多人好奇，然而，美國空軍一號波音VC-25型在執行任務時，識別碼通常是機密，不公開，因此並未開啟識別訊號，在航班追蹤網站上並無法追蹤。然而，一架美國政府航班波音C-32A 09-0016班機在台灣時間傍晚五點多時，已飛抵日本近海，這架航班是「空軍二號」，通常搭載美國副總統或國務卿。