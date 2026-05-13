民進黨今（13）日正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，新北市長參選人蘇巧慧發文直呼「人生的劇本真的已經寫好！」更貼出兩人過去在美國求學沈伯洋到宿舍蹭飯照片，打趣稱如果20年前有人跟她還有身旁的沈同學說，「20年後你們一個會參選新北市長，一個會參選台北市長」，大概只會一臉問號吧，但也大讚沈伯洋做任何事情都能讓大家產生信賴感，「接下來我們會一起加油，讓新世代扛起雙北新時代！」

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20多年前蘇巧慧在美國留學之際就早已認識學弟沈伯洋，蘇巧慧早在過去就曾貼出珍貴合影，提及「有個住在同棟宿舍的學弟與他室友，不只是年節固定『飯咖』，平常到了吃飯時間，時不時就會端著一鍋白飯出現」，更稱本來以為剛好都只帶白飯，後來發現他們真的只會煮白飯。

攜手沈伯洋戰雙北　蘇巧慧：人生劇本真的已經寫好！

如今黨中央確定提名沈伯洋參選台北市長，蘇巧慧直呼「人生的劇本真的已經寫好！」打趣稱如果20年前有人跟她還有身旁的沈同學說，「20年後你們一個會參選新北市長，一個會參選台北市長」，大概只會一臉問號吧，畢竟當年只有台北縣。

蘇巧慧說，不過認識沈伯洋這麼久，是真心認為他有非常豐富的知識涵養，邏輯清楚、論述有條理，對國家社會又非常有使命感，做任何事情都能讓大家產生信賴感，「接下來我們會一起加油，讓新世代扛起雙北新時代！」

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陳威叡編輯記者

從業邁入第14年，師大圖傳研究所碩士，2011年於《蘋果日報》展開記者生涯，曾經歷社會、專題、新北市政與政治線，2022年來到《NOWNEWS今日新聞》政治中心，在同樣的高度編採自由環境，負責黨政新聞，主跑立法院、行...