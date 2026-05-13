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民進黨今（13）日正式徵召立委沈伯洋參戰台北市長，將對決台北市長蔣萬安，對於未來是否選戰策略上是否會少談「抗中保台」？沈伯洋回應，這是對方貼的標籤，但不同意議題上，本就會有不同的討論方式，兩者之間並不衝突。民進黨今天下午召開中執會，正式通過提名沈伯洋，並於會後舉行民進黨縣市長提名台北市記者會，包含主席賴清德、秘書長徐國勇、沈伯洋等人出席，賴清德並替沈伯洋繫上競選背帶。媒體詢問，由於沈伯洋是認知作戰、外交的專家，藍營也常就這一點對其攻擊，之後是否會少提「抗中保台」，轉向以市政議題為主嗎？對此，沈伯洋回應，一直以來，「抗中保台」其實是對方想要貼的一個標籤，但他覺得這兩件事情，其實是不衝突的。他說，他在國防外交委員會，當然要多談一些與國際相關的事、討論如何守護這個國家，而當他們在討論市政時，比如談到如何清理環境衛生、如何保護市民隱私時，與中國就沒有什麼太大的關係，因此在不同的議題上，本來就有不同的討論方式，沈伯洋直言，他一直以來，針對不同議題，其實都有很多的討論，只不過大家比較容易看到他在國防外交相關的發言，「因此沒有說必須要減少，還是要增加，我還是維持原本對這件事情的立場，該談的時候就要談，不需要談時，當然是必須專心地去討論如何讓城市變得更好」。