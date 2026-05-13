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群聯13日因達公布注意交易資訊標準，公告4月營收202.07億元，年增236.63%；稅前淨利90.23億元，歸屬母公司業主淨利76.4億元，每股盈餘34.56元，較去年同期由虧轉盈。群聯今年第1季稅後純益151.74億元，每股盈餘68.8元，年增1144%，加上4月單月獲利後，前4月每股盈餘已達103.36元，短短4個月就賺進逾10個股本，比2023至2025年加總起來EPS為99.41元更多。群聯先前指出，全球NAND原廠對資本支出與擴產仍維持謹慎，加上AI應用正從模型訓練走向大規模推論與實際落地，帶動高容量、高效能儲存需求快速升溫，也讓NAND報價上行成為產業趨勢。群聯執行長潘健成先前也強調，公司不只是傳統NAND控制晶片廠，已逐步轉型為AI儲存與運算平台供應商。群聯今年以來大漲80%，13日收在2620元，下跌105元、跌幅3.85%，但今年以來仍大漲1170元。