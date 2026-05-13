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▲1998年6月，時任美國總統柯林頓、第一夫人希拉蕊及女兒在西安附近參觀兵馬俑。（圖／美聯社／達志影像）

▲2009年11月，時任美國總統歐巴馬登上八達嶺長城。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普已啟程前往中國，14日將與中國國家主席習近平會面並參觀北京天壇。過去曾有7任美國總統在任內到訪中國，參觀的地點包括故宮、長城及西安兵馬俑等等。川普預計13日晚間抵達中國，14日與習近平舉行川習會並參觀北京天壇公園。前一次美國總統訪中，是2017年川普第一任期，當時兩人在人民大會堂舉行會談，並參訪故宮。綜合中媒報導，在川普之前，有7位美國總統在任內訪問中國。1972年2月21日，尼克森（Richard Nixon）應邀訪問中國展開破冰之旅，除發表中美聯合公報外，還先後到訪北京、杭州、上海，並登上長城。福特（Gerald Rudolph Ford）是第二位訪中的美國總統，1975年11月，當時中美尚未建交，福特與毛澤東、鄧小平舉行會面，五天行程參觀長城、頤和園和天壇等。雷根（Ronald Reagan）則是中美建交後首位訪中的美國總統，1984年4月，雷根表示美方將履行三個聯合公報的義務，並先後到訪北京、西安、上海，參觀長城、兵馬俑等名勝古蹟。1989年，老布希（George Herbert Walker Bush）在上任不到一週時就宣布，將於同年2月訪問中國。老布希過去擔任美國駐華聯絡處主任時，就在北京大街小巷騎自行車穿行，卸任後也曾多次訪中，2008年也參加了北京奧運開幕式。1998年6月．柯林頓（William Clinton）率領超過1000人的團隊訪問中國。在9天行程內走訪西安、北京、上海、廣西桂林、香港5個城市，參觀兵馬俑、陝西歷史博物館、桂林山水等。小布希（George Walker Bush）是任內訪問中國最多次的美國總統，曾4度訪中，包括2001年到上海出席APEC峰會、2002年進行2天的工作訪問、2005年再次訪中，並在北京騎自行車、2008年觀摩北京奧運並出席相關活動。歐巴馬（Barack Obama）任內曾3度訪中，2009年國事訪問、2014年國事訪問並出席APEC峰會、2016年到杭州出席G20領導人峰會，也曾登上長城參訪。中國與美國在1979年正式建交，時任總統卡特（James Carter）秉持對中友好政策，但4年任期內都未能訪中，卸任後才到訪中國時數次。前任總統拜登（Joe Biden）在任內並沒有出訪中國，不過他曾在歐巴馬擔任總統期間，以副總統身份到訪中國。