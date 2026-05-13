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泓德能源總經理周仕昌今（11）日表示，近期光電開發案與儲能案場已陸續通過核准，接下來將很快進入正式開工階段，預告市場很快可望看到新進展。泓德能源今年有機會恢復過去的成長動能，周仕昌點出，全年營收成長幅度可望超過2成，海外營收占比也有機會達到約3成。去年受到政策時程延後影響，泓德能源全年營收87.8億元，年減13.29%，稅後純益5.04億元，每股純益3.59元。今年第1季稅後純益3535萬元、每股純益0.25元，為太陽能系統廠中少數仍維持獲利的業者。因應AI資料中心與算力需求快速升溫，泓德能源也將透過轉投資德雲算力，提供AI雲端服務商所需的綠電長約與電力基礎條件。此外，旗下星星電力預計11月底至12月初登錄興櫃；星舟快充也將啟動IPO作業。泓德能源13日股價下跌0.11%，收90元。