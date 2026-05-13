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立法院三讀通過藍白共推的7800億元國防特別條例，大砍政院版4700億元。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（13）日直言，這是一份大打折扣、缺乏整體性的版本，還可能是「看得到用不到」的條例，執政團隊一定會積極因應，提出相關作為，全力支持國軍弟兄姊妹，持續向國際社會，展現台灣提升自我防衛的決心。民進黨下午舉行中執會，據轉述，賴清德於會中表示，歷經將近六個月的延宕，在上週五，立法院終於完成國防特別預算條例的表決，但他也必須清楚說明，這是一份大打折扣、缺乏整體性的版本，還可能是「看得到用不到」的條例，甚至是遭到美國國務院點名是「對中國共產黨的讓步」的做法。賴清德指出，行政院原本提出1.25兆元的條例版本，涵蓋七大防衛能力建構，以及軍購、商購與委製等多元途徑，目標就是建立一套彼此支援、環環相扣的整體防衛體系，但在立法院在野黨團黨團聯手下，不僅將商購、委製與國防供應鏈等重要項目，通通排除在外，沒有完整納入整體規劃，同時也把預算規模下砍到7800億元，恐怕連對美軍購需求都未必足夠。賴清德直言，更令人憂心的是，這次特別條例中，新增有別於正常預算審查程序的規定，要求條例通過後，行政院須再次赴立法院進行報告，並經同意後才能夠編列預算，在野黨也將預算審查改成「一年一審」，這都可能會造成審議延宕、刪減、付款銜接困難等執行風險。賴清德續指，在野黨刪除的項目，包含無人機國產與委製、國防供應鏈建構、指管與決策輔助系統、國防自主委製與台美共同研發等關鍵內容，這些項目內容，都是台灣強化防衛韌性、建立不對稱戰力、支撐持久作戰能量的關鍵環節。賴清德強調，任何一個環節出現缺口，都可能影響整體防衛體系的完整性，任何一次延宕，都會增加全體國人共同承擔的安全風險，而面對地緣政治的快速變化，若台灣未能強化自我防衛能力與國防量能，恐將削弱自身安全，以及民主陣營整體嚇阻力量，進一步影響印太區域和平穩定。賴清德呼籲，立法院朝野各黨團應站在強化國家安全、守護國人生活，以及帶動產業發展的立場上，能共同合作、重新審慎思考，支持國家防衛能力的完整建構，執政團隊也一定會積極因應，提出相關作為，全力支持國軍弟兄姊妹，持續向國際社會，展現台灣提升自我防衛的決心。