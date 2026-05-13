我是廣告 請繼續往下閱讀

5月綜合所得稅申報了嗎？財政部提供多元繳稅方案，不過，根據財政部統計，去年綜合所得稅申報近700萬戶，其中信用卡繳稅金額更超過8成，顯示民眾除免手續費外，更重視信用卡分期零利率與繳稅回饋機制，今年也有不少銀行祭出刷卡回饋，甚至刷卡分期繳稅最高可享12期零利率。由於繳稅分期僅限於原信用額度內，銀行也建議，稅額較大的持卡人提前確認額度，或透過客服人員申請額度調整，以確保繳稅作業順暢。《NOWNEWS今日新聞》也整理主要發卡銀行今年信用卡繳綜所稅優惠，提供納稅義務人參考。刷卡繳稅回饋：1、持中信LINE Pay卡、中信商旅鈦金卡繳納綜所稅，可享0.1%回饋無上限。2、選擇中信uniopen聯名卡、和泰聯名卡則最高可享0.4%回饋。3、持中信中華航空聯名卡或ANA聯名卡繳稅，則享有哩程優惠，每新台幣300元回饋1哩，依不同稅額級距加碼。4、財富管理會員持中信財管鼎鑽卡繳稅，首富家客戶不限稅額享0.1%現金回饋，鼎富家以上客戶享0.15%現金回饋，若單筆稅額滿5000萬元可享0.2%現金回饋，且活動期間透過中信財管鼎鑽卡繳稅，不限金額皆可參加60萬元刷卡金抽獎活動。5、針對高稅額加碼哩程回饋，任一中信卡及簽帳金融卡繳稅，單筆稅額達1000萬元至1999萬元，加贈華航哩程6萬哩，單筆稅額滿2000萬元，加贈中華航空哩程16萬哩。刷卡繳稅分期優惠：不限卡別繳稅可享3期、6期分期0利率，或可搭配12期利率3.88%或24期利率6.88%分期利率優惠，今年7月31日前皆可設定。2026年綜所稅刷卡雙重禮遇：1、分期0利率優惠‧全卡友單筆繳稅滿3000元，即享3、6期0利率；世界卡卡友獨享獨享最高3、6、12期0利率。‧大額納稅人，刷指定卡別單筆繳稅滿額最高享0.3%小樹點回饋；單筆滿1600萬元以上加碼再贈5萬點小樹點，合計最高回饋達10萬點。2、指定卡別繳稅滿額享小樹點回饋‧世界卡（不含聯名卡）：單筆繳稅金額達100萬元享0.3%回饋，每戶上限50000點。‧CUBE 信用卡（限 Level2、3）：單筆繳稅金額達100萬元享0.2%回饋，每戶上限20000點。‧滿額加碼：世界卡（不含聯名卡）及CUBE 信用卡（限 Level2、3）單筆繳稅金額達1600萬元以上，額外再享50000點回饋。1、持玉山信用卡繳綜所稅享0.1%回饋（上限10萬點玉山e point）。2、若使用玉山Unicard、熊本熊卡、世界卡或無限卡並綁定玉山帳戶自動扣繳，回饋最高0.3%（上限10萬點玉山e point）或選擇分期優惠。3、玉山理財/私銀會員則可享最高0.4%回饋（上限15萬點玉山e point），同時享有6期0利率雙重優惠，若使用Pi卡則回饋P幣；喜歡航空哩程的卡友，可選擇玉山星宇航空聯名卡，享200元1哩，哩程回饋最高約0.6% (上限10萬哩)，是加速累積哩程的好時機。4、為提升資金運用彈性，玉山提供6期0利率、12期3.3%優惠利率或18期4.5%優惠利率等分期方案。今年綜所稅刷卡優惠採分眾設計1、私銀／財管會員刷卡繳稅，單筆滿12萬元即可享12期0利率分期，另不限金額亦提供分3期、6期0利率，並同享最高0.4%回饋。搭配台新Richart萬事達卡或任一JCB卡，單筆滿20萬元可再加碼0.1%，合計最高0.5%回饋。2、一般卡友同樣可享最優分12期0利率，或選擇最高0.2%回饋方案，3、針對有較長期分期需求或資金調度考量的卡友，亦提供優利分期方案，刷卡繳納綜所稅單筆不限金額，最低3.88%起、最長可分30期。4、刷台新Richart卡最優分12期0利率、新戶最高10%回饋，以及開戶完成任務享LINE POINTS 300點與最高3.5%優利活儲。一次付清優惠：1、針對理財會員，恆富、智富理財會員可享最高0.66%刷卡金回饋；穩富理財會員可享最高0.5%刷卡金回饋。2、一般存戶方面，單筆繳稅滿30萬元，可享最高0.36%刷卡金回饋。3、富邦J卡提供卡友單筆繳稅金額達8萬元，即可享有最高0.25%刷卡金回饋；單筆繳稅金額達100萬元，更可享有最高0.36%刷卡金回饋。分期繳納綜所稅：理財會員及存戶可享3期0利率優惠；一般富邦卡卡友則可享不限金額、12期以上前3期免息1、今（2026）年於「Paytax財政部網路繳稅平台」刷永豐信用卡繳納綜合所得稅，全卡友享免手續費優惠。2、高資產私人銀行、亞洲資產中心客戶，最高回饋25萬刷卡金再享6期0利率。3、刷「永傳世界卡」繳稅，登錄回饋0.38%、最高15萬刷卡金同享6期分期0利率，5月20日前新申辦正卡，繳稅達1000萬以上、加贈遠東百貨萬元即享券（限量登錄）4、旗下尊榮理財永傳會員刷任一永豐卡繳稅，登錄享最高回饋0.38%刷卡金（上限15萬）及6期0利率，永富及永聚會員享刷卡金或分期0利率擇一。5、使用「幣倍卡」或「DAWHO卡」繳稅，登錄享0.15%刷卡金（上限1000元）以上各項登錄自5月4日下午3時起至額滿或活動結束。線上申辦付費分期繳稅新戶 享最高500元刷卡金。1、早鳥禮活動，5月15日前刷聯邦卡單筆繳稅滿100萬元，前500名贈2000元「易遊網機票優惠折扣碼」，刷卡購票單筆滿1萬元即可折抵，使用期限至12月31日，直接為暑假及年底旅遊行程補貼機票費用。2、繳稅回饋方案上，聯邦卡友選擇一次付清繳稅不限金額，登錄可享6至8月海外一般消費加碼1%（限量登錄15000名，上限2000元）。3、使用聯邦吉鶴卡、聯邦MaiCoin聯名卡或聯邦M世界卡等指定卡別，登錄「再享」繳稅金額0.2%回饋，單筆繳稅金額滿100萬元回饋升級至0.3%，每戶回饋上限10萬元刷卡金。4、財富管理桂冠等級(含)以上客戶，單筆滿20萬元再加碼0.2%，上限3萬元。5、針對偏好分期繳稅的卡友，提供單筆繳稅滿6000元享3期或6期0利率，單筆滿36萬元以上享12期0利率優惠，無須額外負擔利息或手續費，讓大額稅款化整為零，資金調配更加從容。不過，一次付清與分期優惠擇一參加，持卡人可依照消費規劃與資金需求，選擇最有利的方案。1、使用星展信用卡繳納綜所稅達到指定門檻且完成登錄，即享最高12期分期0利率優惠2、針對「星展頂級私人客戶」、「星展豐盛私人客戶」及「星展豐盛理財」客戶，星展銀行更提供最高0.68%刷卡金專屬禮遇，最高回饋15萬刷卡金；雙重優惠均不限量且可同時享有。1、針對繳稅金額單筆滿5000元的卡友，只要完成活動登錄，即可享最高12期的0利率分期優惠。2、偏好一次付清的卡友完成活動登錄，也享有豐厚刷卡金回饋：‧單筆一次付清達5萬元以上，理財客戶享0.36%刷卡金回饋、每戶上限10萬元。‧一般卡友可享0.2%刷卡金回饋、每戶上限5000元；若稅額達500萬元(含)以上，額外加碼1萬元刷卡金。‧單筆稅額達1000萬元以上，使用GLORY+世界卡、義享天地聯名卡、鈦金商旅卡、雙幣卡、桃園卡及iLEO信用卡等指定卡別繳付，還可再獲得5000元的專屬加碼禮，總回饋金額最高可達11.5萬元。3、結合「台灣Pay」推出掃碼繳稅加碼活動，卡友只要使用台灣Pay掃碼以信用卡繳納綜所稅，單筆滿100元以上，即可獲得100元刷卡金回饋（限量2萬戶）。1、使用信用卡繳納綜合所得稅享免手續費優惠，且若符合華南銀行「財富管理領航會員」並於官網登錄，就能享有6期或12期分期0利率優惠。2、若選擇一次付清綜所稅且今年1至6月使用華南銀行信用卡新增一般消費達5萬元，最高享有10萬元刷卡金回饋。3、華南銀行客戶透過華銀支付（含台灣Pay）綁定華南銀行信用卡繳納綜合所得稅，稅款20萬元以下登錄享3期或6期分期0利率，前1萬名另贈50元統一超商現金抵用券。推出「繳稅HITO熱搜榜 台企銀優惠送滿檔」活動，客戶只要使用台灣Pay綁定Hokii數位存款帳戶，並成功繳納500元以上所得稅，即可獲150元現金回饋，綁定一般帳戶或金融卡則可獲100元現金回饋；若同時具備Hokii數位會員身分，還可再加碼50元，最高可獲得200元現金回饋。台灣企銀亦針對新戶推出加碼優惠，活動期間首次開立Hokii數位存款帳戶並使用台灣Pay繳納任一指定稅款，即可再獲得100元現金回饋，總回饋名額共2000名。提供全卡友繳綜所稅0手續費，另享刷卡分期付3至30期年利率6%起優惠利率。另外，至5月31日止，新申辦凱基萬事達卡（魔BUY 悠遊鈦金卡、丁丁藥局悠遊鈦金卡、現金回饋悠遊鈦金卡)，並繳納綜所稅享0.2%回饋，同時設定凱基帳戶自動扣繳凱基信用卡帳款，再加碼0.1% 回饋，每戶最高回饋100元刷卡金。安泰銀行推出「稅季輕鬆繳」專案，不僅提供刷卡繳稅免手續費，更祭出全卡友完成登錄即可自選分3期或6期0利率方案；信用卡電子帳單用戶最高更可享12期0利率。除了繳稅優惠外，安泰銀行更鎖定新戶祭出實質回饋。申辦Mastercard鈦金卡或分期卡，於核卡後30天內透過LINE Pay或街口支付完成5筆消費，即贈7-Eleven 300元購物金；若選擇VISA御璽卡，核卡45天內累積消費滿新台幣3000元，同樣享有300元購物金回饋。只要以滙豐信用卡繳納綜所稅，除享免手續費外，不論選擇3期、6期或12期分期方案，分期利率暨總費用年百分率皆為2.88%。