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民進黨是真的想選贏，還是只想把台北市變成「黑熊學院」的校外教學現場？

民進黨2026台北市長參選人終於確定，今（13）日正式徵召立委沈伯洋參選台北市長。對此，藍營一片看壞沈伯洋選情。國民黨立委葉元之直言，沈伯洋專搞認知作戰、煽動仇恨，其實沒資格選台北市長，吹捧他的人會賠上自己，類似2022「一屍五命」。市議員柳采葳更狠酸，「民進黨是真的想選贏，還是只想把台北市變成「黑熊學院」的校外教學現場？」柳采葳表示，沈伯洋看誰不順眼就踢誰，把不順眼的人通通踢成中共同路人。她質疑，民進黨到底有多不尊重台北市民啊，還是看不起陳水扁、李應元、謝長廷等人，為了要造神，一下子說沈伯洋像一堆明星，現在又說他是20年最強，台北市長蔣萬安在處理大巨蛋的時候，這位20年最強的市政小白在研究誰的臉書留言有簡體字。柳采葳指出，「說真的，台北市民很務實，沒人想知道你敷什麼面膜、用什麼保養品」，只想看他把那層政治粉飾的面膜撕掉後，能不能講出一句像樣的人話、提出一個具體的政見。如果沈伯洋只會繼續抓間諜，建議直接去應徵國安局長，別來台北市耽誤大家的時間。台北市需要的是「市長」，不是「數位紅衛兵」更不是「最強帥馬」。北市議員秦慧珠表示，檢視民進黨32年來提名和推薦的台北市長參選人名單，除了客卿柯文哲以外，每一位都是政壇菁英勇將，當過立法委員或縣市首長，代表民進黨對台北市長勝選的企圖心，和對台北市民的責任心，但這種堅持，到了賴清德黨主席時代卻全部歸零，名單上的沈伯洋，讓人啞然失笑。秦慧珠表示，沈伯洋的提名，用成語說，叫「每下愈況」，用俗語說，叫「王小二過年，一年不如ㄧ年！」市議員王欣儀表示，沈伯洋平時最擅長的是操作國安與認知作戰，但治理城市靠的是「執行力」，不是「想像力」，台北市民最需要的，從來不是誰最會製造危機感，而是都更效率能不能更快、交通環境能不能更安全、福利政策能不能更有感、托育資源能不能更到位、基礎建設能不能更完善、這才是市民要的「生態系」王欣儀表示，台北市要的是一位能解決問題的市長，不是一位坐在象牙塔裡的「空想家」。