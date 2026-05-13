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▲李多慧（如圖）透露，想要剪短頭髮，但是老闆不贊成，不過她還是很想要嘗試看看。（圖／記者張一笙攝影）

韓籍啦啦隊女神李多慧今（13）日受邀出席清新門診記者會，連續兩年擔任大使的她，大聊個人衛生保養，在現場也很有義氣，針對好友籃籃被媒體爆料錄影遲到，甚至把胡瓜當工具人等負面西文，李多慧替好友掛保證，直言對方工作態度非常專業，「和她工作時沒遲到過。」籃籃近日捲入是非風波，被指目中無人且蹭經典賽門票，甚至傳出連綜藝大哥胡瓜都要讓她三分。李多慧在記者會現場得知消息後，瞬間露出不敢置信的神情，她強調籃籃是她在台灣非常要好的朋友，得知對方心情受影響，一定會傳訊息給予慰問。面對外界對籃籃工作態度的質疑，李多慧更是毫不遲疑地為好友說話，她表示：「我跟她一起工作的時候，她從來沒有遲到過，真的完全沒有。」除了力挺好友，李多慧也分享了自己近期想在造型上大變身的念頭。上個月她才在社群平台上發起投票，詢問粉絲對於她剪短髮的看法，引發熱烈討論。李多慧表示，目前公司老闆對她剪短髮的計畫仍抱持反對意見，但在台灣生活越來越隨性、獨立的她，似乎已下定決心，她表示：「雖然老闆說不行，但我覺得我的人生我選擇，我真的很想試看看剪短頭髮到下巴。」