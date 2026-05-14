我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林入圍金曲9大獎，她的精神已經超越一切。（圖／凌時差提供）

蔡依林以專輯《Pleasure》入圍第37屆金曲獎9項大獎，包括歌后、年度歌曲獎、最佳華語專輯獎等等，堪稱是本屆最大黑馬，連黃韻玲都說，她早就不用跟別人比，但這張專輯究竟在唱什麼？蔡依林曾分享，所有作品都是以生命經歷作為出發，創作對她而言是自由奔放的過程，無論是聲音還是詞曲，全都出自她的真心，完成了一張以「愉悅」為本質的專輯。蔡依林的專輯《Pleasure》完整13首作品，是以她的生命歷程為出發，記錄她由內而外的自我探索之旅，從性、慾望與本能的探問，到女性視角下的覺醒與力量表達，融合古典、R&B、電子與當代等多元音樂風格，深入潛意識與社會現實，完成了一張以「愉悅」為本質的概念專輯。蔡依林坦言，寫歌對她而言是放鬆、奔放的過程，「唱我想唱的東西、寫我想寫的東西，在寫我要的劇本、概念等等，那都是很free的，創作是很原始的材料，要製作出屬於自己口味的菜，後面這段過程對我來說很新鮮、很新穎！」不僅如此，這也是蔡依林第一次擔任製作人，在演唱者與製作者之間來回拉扯，有時候會反問自己「到底在唱什麼」，有時候唱一唱聲音就啞了，或是太做作了，她就會逼自己重來，笑說更體會到製作人的辛苦了。不過，蔡依林說自己不是好的製作人，有了這次經歷，發現好多事情都不會，包括混音、配唱各種等等，「我覺得自己必須要對自己誠實，沒有過關就是沒有過關，我無法欺騙我自己。」她認為這是需要磨練的，儘管嚴厲、苛求，但達到自己的標準，只有爽字可以形容。