Google在下週GoogleI/O 5月19日、20日開發者大會前，率先於The Android Show公開全新的Android 17，強化GeminiAI能力，並加入全新表情符號、螢幕時間管理、快速分享與防詐安全功能，預計部分功能將先從Pixel與Samsung Galaxy手機開始推出。
Android 17新功能1：表情符號全面翻新
Android 17將迎來表情符號大改版，Google重新設計約4000個emoji，視覺風格從過去較平面的卡通感，改為更立體、細節更豐富的3D樣式。新表情符號預計今年稍晚率先登上Pixel手機。
Android 17新功能2：暫停幫戒手機成癮
Google新增數位健康功能「Pause Point」，使用者可將特定App標記為容易分心的應用程式。當再次開啟這些App時，系統會跳出提醒並讓使用者等待約10秒，期間可選擇呼吸練習，或改開更有效率的App，藉此降低無意識滑手機的頻率。
Android 17新功能3：反應影片更好拍
針對內容創作者，Android17新增「Screen Reactions」功能，可同時錄製手機螢幕與前鏡頭畫面，使用者不必另外下載第三方App或使用綠幕，就能製作常見的反應影片，這項功能將於今年夏季會率先在Pixel手機上推出。
Android 17新功能4：Quick Share擴大支援AirDrop
Google去年底已讓部分Pixel與Galaxy手機支援Android快速分享與Apple AirDrop互通，接下來支援範圍將擴大至Oppo、vivo、小米、榮耀、一加等品牌。對不支援互通的手機，Google也新增QRCode分享方式，讓iPhone使用者可掃描QR碼接收檔案並存入iCloud。
Android 17新功能5：iPhone換Android更簡單
iOS 26.3已經可將檔案、聯絡人、訊息、主畫面布局與eSIM等資料，從iPhone轉移到Android裝置；不過完整功能仍需搭配支援Android 17的手機，預計今年先支援Pixel與Galaxy系列。
Android 17新功能6：語音輸入更像真人助理
將導入Google稱為「Gemini Intelligence」的新AI功能，其中「Rambler」主打智慧語音轉文字，可移除「嗯」、「啊」等語助詞，也能讓訊息更精簡、修正口誤，甚至在同一段訊息中處理多語言切換。外媒示範情境中，使用者口述購物清單時中途改變主意，Rambler也能自動修正。
Android 17新功能7：AI幫你做主畫面小工具
Google也推出「Create My Widget」功能，讓使用者用自然語言建立主畫面小工具。例如輸入想要高蛋白飲食建議、騎車前查看風速與降雨機率，或追蹤附近音樂廳演出資訊，Gemini即可生成對應的小工具。這項功能預計今年夏季先登上最新Pixel與Samsung Galaxy手機。
Android 17新功能8：Gemini自動化可幫忙叫車、訂餐
Gemini任務自動化會進一步擴大，除了現有部分外送與叫車應用，未來可能支援更多App，Google暗示，Gemini可依據備忘錄中的購物清單協助訂購雜貨，或根據照片規劃旅行行程；Chrome自動瀏覽功能也將在6月下旬登上Android，並搭配AI自動填表。
Android 17新功能9：防詐、防盜與惡意軟體偵測升級
Google將改善惡意軟體偵測，掃描App是否出現可疑行為，例如背景啟動、簡訊轉發等；Chrome安全瀏覽也會掃描APK下載檔是否含有已知惡意軟體。若手機遺失，使用者可透過Find Hub遠端啟用生物辨識保護，系統也會降低他人猜測PIN碼或密碼的機會，並拉長失敗嘗試間隔。
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Android 17將迎來表情符號大改版，Google重新設計約4000個emoji，視覺風格從過去較平面的卡通感，改為更立體、細節更豐富的3D樣式。新表情符號預計今年稍晚率先登上Pixel手機。
Android 17新功能2：暫停幫戒手機成癮
Google新增數位健康功能「Pause Point」，使用者可將特定App標記為容易分心的應用程式。當再次開啟這些App時，系統會跳出提醒並讓使用者等待約10秒，期間可選擇呼吸練習，或改開更有效率的App，藉此降低無意識滑手機的頻率。
Android 17新功能3：反應影片更好拍
針對內容創作者，Android17新增「Screen Reactions」功能，可同時錄製手機螢幕與前鏡頭畫面，使用者不必另外下載第三方App或使用綠幕，就能製作常見的反應影片，這項功能將於今年夏季會率先在Pixel手機上推出。
Google去年底已讓部分Pixel與Galaxy手機支援Android快速分享與Apple AirDrop互通，接下來支援範圍將擴大至Oppo、vivo、小米、榮耀、一加等品牌。對不支援互通的手機，Google也新增QRCode分享方式，讓iPhone使用者可掃描QR碼接收檔案並存入iCloud。
Android 17新功能5：iPhone換Android更簡單
iOS 26.3已經可將檔案、聯絡人、訊息、主畫面布局與eSIM等資料，從iPhone轉移到Android裝置；不過完整功能仍需搭配支援Android 17的手機，預計今年先支援Pixel與Galaxy系列。
Android 17新功能6：語音輸入更像真人助理
將導入Google稱為「Gemini Intelligence」的新AI功能，其中「Rambler」主打智慧語音轉文字，可移除「嗯」、「啊」等語助詞，也能讓訊息更精簡、修正口誤，甚至在同一段訊息中處理多語言切換。外媒示範情境中，使用者口述購物清單時中途改變主意，Rambler也能自動修正。
Android 17新功能7：AI幫你做主畫面小工具
Google也推出「Create My Widget」功能，讓使用者用自然語言建立主畫面小工具。例如輸入想要高蛋白飲食建議、騎車前查看風速與降雨機率，或追蹤附近音樂廳演出資訊，Gemini即可生成對應的小工具。這項功能預計今年夏季先登上最新Pixel與Samsung Galaxy手機。
Gemini任務自動化會進一步擴大，除了現有部分外送與叫車應用，未來可能支援更多App，Google暗示，Gemini可依據備忘錄中的購物清單協助訂購雜貨，或根據照片規劃旅行行程；Chrome自動瀏覽功能也將在6月下旬登上Android，並搭配AI自動填表。
Android 17新功能9：防詐、防盜與惡意軟體偵測升級
Google將改善惡意軟體偵測，掃描App是否出現可疑行為，例如背景啟動、簡訊轉發等；Chrome安全瀏覽也會掃描APK下載檔是否含有已知惡意軟體。若手機遺失，使用者可透過Find Hub遠端啟用生物辨識保護，系統也會降低他人猜測PIN碼或密碼的機會，並拉長失敗嘗試間隔。