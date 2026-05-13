第37屆金曲獎入圍記者會今（13）日舉辦，稍早公布完整名單，天后蔡依林毫無懸念入圍8項大獎，成為本屆大贏家。評審團主席黃韻玲稍早受訪時透露，蔡依林在投票首輪就勝出，認為她的規格很大且具有國際化，並給予高度肯定說：「對於這樣的精神，她不需要跟別人競爭、去跟別人比。」

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蔡依林入圍歌后首輪就勝出　黃韻玲讚國際規格

金曲獎「華語女歌手獎」每年都競爭非常激烈，今年同樣不例外，然而黃韻玲透露蔡依林在首輪就勝出，並說明原因：「她也很辛苦，當格局要做到世界性，要想的內容就很多，我相信她想的規格是很大、國際化的。」但黃韻玲也認為要規劃且製作這麼大規格的內容，心中也是很孤單的。

對此，黃韻玲肯定蔡依林的努力說：「她不需要去跟別人競爭、去跟別人比。」很開心看到歌手們不斷挑戰。而黃韻玲也透露在評選過程中，像是「最佳華語專輯獎」、「最佳女歌手獎」等競爭激烈的獎項都會優先拿出來討論，昨日更從早上9點一路討論到晚上9點，整整12小時非常燒腦。

▲金曲入圍名單今日公布，黃韻玲（中）透露評審們昨日從早上9點一路討論到晚上9點，整整12小時非常燒腦。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲金曲入圍名單今日公布，黃韻玲（中）透露評審們昨日從早上9點一路討論到晚上9點，整整12小時非常燒腦。（圖／記者吳翊緁攝影）
金曲入圍8項成大贏家　蔡依林樂喊：繼續活潑地創作

對於入圍8項大獎，稍早蔡依林透過唱片公司華納音樂回覆《NOWNEWS今日新聞》：「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。以及謝謝每一位在《Pleasure》專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地誠實地創作。」

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...