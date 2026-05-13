我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蔡依林（左圖）和蔡媽媽（右圖左）13日中午左右搭機飛抵杭州蕭山國際機場，母女走VIP通道。（圖／翻攝自中國藍新聞微博）

第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉行，入圍名單今（13）日下午出爐，天后蔡依林（Jolin）以《Pleasure》專輯提名最佳華語女歌手、最佳華語專輯、年度歌曲等9項大獎，成為本屆最大贏家，稍早，她素顏現身杭州機場，準備15日起一連3場的演唱會，隨行的蔡媽媽還走錯路被助理拉回，粉絲笑說：「好可愛！」今天中午左右，蔡依林和媽媽黃春美搭機飛抵杭州蕭山國際機場，母女走VIP通道，粉絲分享的現場影片，蔡依林戴黑色鴨舌帽、口罩，穿無袖黑色背心露出勻稱手臂，沒有上妝，行走間不忘舉起手和守候的粉絲打招呼，並派助理上前收下粉絲寫的卡片，有趣的是，蔡媽媽一度走錯方向，立刻被助理拉回隊伍中。粉絲見到蔡依林的最新動態，「現在向我們走來的是第三十七屆金曲獎最佳華語女歌手蔡依林」、「姐一下飛機打開手機，就看見金曲獎嘩嘩提名，不知道得多爽」、「希望姐下飛機能看到一堆入圍的消息」、「哇！蔡媽媽也來了」、「週末杭州見！」蔡依林得知入圍9項金曲獎後，透過經紀公司發表感言，「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們，以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受，我會繼續活潑地、誠實地創作。」