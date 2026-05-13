搶攻夏季旅宿與城市漫遊商機，台中大毅老爺行旅以茶文化作為旅行主題，攜手三間風格各異的茶品牌，推出期間限定住房專案「不找碴．來找茶」，透過抹茶、台灣茶與創意茶飲等體驗，邀請旅客在巷弄茶香中感受台中生活的迷人魅力。
大毅老爺行旅表示，「不找碴．來找茶」專案跳脫傳統景點式旅遊模式，希望透過「找茶」方式，引領旅客放慢步調，深入城市日常。住房專案即日起開放預訂，入住期間至2026年7月10日止，雙人入住每晚3,300元起。
此次合作品牌包括主打日式抹茶文化的悠寂庵、專精東方美人茶的萬軒茶室，以及融合潮流茶飲概念的吉合製茶。旅客入住期間可依據飯店提供的「找茶尋寶圖」，循線走訪不同茶空間，感受台中巷弄中的茶文化樣貌。
其中，悠寂庵與日本西尾、八女及宇治等抹茶產區合作，提供單一品種抹茶與日式甜點，並推出手刷抹茶體驗與抹茶品飲優惠。萬軒茶室則以東方美人茶為主軸，提供房客限定茶席與茶點升級內容。吉合製茶主打融合水果與奶香元素的現代茶飲，展現台灣茶飲年輕化的一面。
台中大毅老爺行旅表示，希望透過跨品牌合作，結合住宿、飲食與城市散策，打造兼具在地文化與生活感的旅遊體驗，也讓旅客能在炎炎夏日中，透過一杯茶感受台中的慢步調魅力。
台中大毅老爺行旅 403台中市西區英才路601號。https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/taichung訂房專線：（04）2376-6732
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台中大毅老爺行旅表示，希望透過跨品牌合作，結合住宿、飲食與城市散策，打造兼具在地文化與生活感的旅遊體驗，也讓旅客能在炎炎夏日中，透過一杯茶感受台中的慢步調魅力。
台中大毅老爺行旅 403台中市西區英才路601號。https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw/taichung訂房專線：（04）2376-6732