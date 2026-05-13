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▲中科院長李世強率團參加美國「2026年XPONENTIAL」無人機大展。（圖／中科院提供）

2026年XPONENTIAL 無人載具與自駕系統展，於美東時間5月12日在密西根州底特律市開始三天的展期，中科院長李世強親自率隊參加為期3天的全球無人載具大展「2026年XPONENTIAL」，並且帶著「勁蜂II型」、「勁蜂III型」攻擊無人機等裝備參展。中科院指出，由於俄烏戰爭與中東局勢的推波助瀾，整個展場充斥著科技創新、AI人工智慧與自主無人化的主題元素，以及因為歐洲與西太平洋各國紛紛增加國防經費的需求帶動，而親赴展場尋找購買或投資標的與爭取技術合作的國際買家。中科院在台灣館中陳列了中科院無人機產線CMMC(Cyber security Maturity Model 資通安全成熟度認證模型2.0Certification2.0）的合格證書，這是美國戰爭部為了加強國防工業網路安全，所推行的認證計畫，其主要目的在於確保國防承包商及分包商能有效保護「聯邦合約資訊（FCI）」與「受控非機密資訊（CUI）」，以防止機敏資訊外洩。中科院強調，這張證書不僅代表了中科院對網絡安全的落實，更代表了中科院已是美國認可的合格國防供應商。中科院這次參展的項目，包含勁蜂II型、勁蜂III型攻擊無人機、銳鳶II型多功能海用無人機、小型渦輪噴射引擎、10吋雷射標定光電酬載、無人機多用途彈頭，都切中目前全球國防需求供應鏈的短缺項目，更因確實具備功性能優勢，引發持續關注甚至採購合約洽談。據了解，尤其小型渦輪噴射引擎與多用途彈頭，幾乎整日詢問未曾間斷。