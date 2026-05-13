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由 Wings for Life 脊髓損傷研究基金會主辦的第13屆「Wings for Life 全球路跑」於5月10日台灣時間晚間7點（世界標準時間上午11點）全球同步開跑，來自 192 個國家、共 346,527 名跑者、輪椅使用者及職業運動員一同起跑，再度刷新賽事歷年參與紀錄。累積賽事共募得 6,970萬 歐元，報名費及相關捐款將全數投入脊髓損傷研究，持續朝治癒脊髓損傷的目標邁進。今年台灣共有 1,500 名跑者報名參與，橫跨全台，台北、台中、台南等, 透過 Wings for Life World Run App 與全球同步連線，一起為不能跑的人而跑。今年台灣站中創下最遠距離紀錄的，是有許多練跑學生的「愛迪生老酥」黃毓軒以 48.64 公里成績奪冠。老酥表示：「這場是我每年唯一會跑超過全馬距離的賽事，比起其他賽事比跑快，這要比的是跑久，在跑的時候會想著這是為了不能跑的人而跑，是讓我堅持下去的理由。」女子冠軍由突破個人紀錄36.15 公里的林于馨奪下：「看到這麼多人為了不能跑的人而跑盡一份力，特別感動。而隊友和耳機傳來的加油聲是我能夠一直往前的動力。」剛完成初全馬的Peeta 葛格也親身參與 Wings for Life 全球路跑， 表示：「我今天是為了從小時候帶著我運動、現在行動不方便的爺爺而跑。」他也提到，最讓自己印象深刻的這是一場沒有設定終點線的比賽，「不知道終點在哪裡，但路上會遇到許多幫你加油的人、很多美好的事情。讓人更有動力跑起來。」Wings for Life 於全球多個城市同步舉行，已然成為全球最大路跑活動。從維也納、慕尼黑、東京、紐約到台北， 來自全球 346,527名參與者，橫跨所有時區，在同一個起跑訊號下同步開跑。日本選手 Jo Fukuda 以 78.95 公里的成績再次創下賽事最遠距離紀錄，並拿下男子組冠軍，這也是他個人第四座全球冠軍。女子全球冠軍則由荷蘭選手 Keetels Mikky 以 62.24 公里創下女子組紀錄奪冠。Wings for Life 全球路跑最大的特色之一，在於100%報名費與捐款皆將全數投入脊髓損傷研究。自 2014年首屆賽事以來，全球累積共募得超過 6,970萬歐元。