我是廣告 請繼續往下閱讀

財務結構面臨重大挑戰 淨值轉為負值

四大財務改善方案 力求營運延續

正崴與旗下永威投控及森崴能源今（13）日停牌交易，並且在16時召開重大訊息記者會，永威投控財務長林坤煌表示，公司財務結構面臨重大挑戰，營運週轉金不足，目前提出相關財務改善方案，希望維護股東、員工權益。重訊記者會中，正崴協理羅奇瑋、林坤煌及森崴能源財務長李心美共同出席，說明森崴能源董事會通過的115年第一季合併財務報告。林坤煌指出，森崴能源115年第一季歸屬母公司淨損達18億4,856萬元，淨值轉為負1.82億元；EPS負6.82。子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案，受先前認列預期合約損失影響，導致會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。報告引發相關反應，包含部分銀行縮減銀根、不予展延授信或要求加速還款。而森崴能源自今年4月7日起被列為全額交割股，信用評等調降，導致票券公司與銀行停止提供新信貸，營運週轉金嚴重不足。林坤煌說，資金調度面臨三大衝擊。第一是因富崴財務狀況不佳，風機安裝廠商要求預付工程款，在無週轉金的情況下，原定支應新加坡「寶崴海事工程」的55億元追加款，被迫優先用於2026年施工支出。而寶崴海事轉型船舶租賃，原本今年會有租金收入，但卻遇上承租方違約，讓資金更加吃緊。林坤煌表示，為確保員工、股東等權益將有財務改善方案，股東會通過私募案，尋求策略合作夥伴以充實營運資金、健全資本結構。再者，森崴處分旗下轉投資事業；寶崴海事則計畫出售船舶資產及部分股權，加速現金回流。同時，公司與金融機構溝通，申請借款展延或分期還款，提升資金彈性。另外，針對離岸工程成本監控，並嚴格限制各子公司資本支出與各項營運費用。