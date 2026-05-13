我是廣告 請繼續往下閱讀

沈伯洋恐拖累蘇巧慧？郭正亮：真正目標是牽制蔣萬安

民進黨今（13）日拍板徵召不分區立委沈伯洋參選2026台北市長，正式迎戰國民黨籍蔣萬安。資深媒體人吳子嘉直指，若沈伯洋最終得票率低於2022年候選人陳時中的基本盤，將是非常危險的警訊，甚至衝擊賴清德未來連任的氣勢。對此，前立委郭正亮認為，沈伯洋的主要任務就是要「攪局」，讓蔣萬安無法助選，阻止其問鼎2028總統大位。相較於吳子嘉提出的「陳時中防線」，郭正亮則指出，更值得觀察的是2002那年的得票率，李應元對戰尋求連任的馬英九，最終僅拿下35％選票，而馬高達64％。他認為，一對一對決比三腳督更具參考價值，若民進黨這次在台北市長選戰得票跌到35％左右，恐怕將直接衝擊北市南區議員席次，甚至可能掉3到5席。郭正亮進一步分析，沈伯洋參選不只影響台北市，還可能波及新北市長選情，由於民進黨新北參選人蘇巧慧，未來勢必與沈聯合競選，兩人之間的「連動效應」恐成關鍵。他指出，國民黨李四川勢必希望蔣萬安全力輔選，因此未來新北選戰不只是地方對決，更會受到台北市長候選人影響。郭直言，蔣萬安對李四川是加分，但沈伯洋對蘇巧慧反而偏向負面。此外，郭正亮表示，沈伯洋幾乎不可能真正贏下台北市長，其任務更像是「攪局者」，目的在於牽制蔣萬安、阻止其進一步問鼎2028總統大位。他更預言，未來沈伯洋可能炒作蔣家歷史、白色恐怖、統獨對抗等議題，甚至全面追打北市府弊案，讓首都市長選戰全面升高成政治路線之爭。