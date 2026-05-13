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第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日揭曉，天后張惠妹aMEI以單曲〈我的存在就是愛你〉，成功問鼎極具指標性的「最佳年度歌曲獎」。這首歌自發布以來便以溫暖、純粹的氛圍深受樂迷喜愛，如今獲得金曲獎入圍肯定，張惠妹感謝背後的製作團隊，並表示很幸福也很感激。在得知〈我的存在就是愛你〉入圍年度歌曲後，張惠妹透過經紀公司傳達了激動與感謝之情。她特別提到，這首歌的誕生過程雖然緊湊，卻充滿了默契，「要感謝所有參與這首歌曲的音樂人，能夠在這麼短的時間，捕捉到這首歌的靈魂，很幸福也很感激，和大家一起完成了這首歌，愛你們！」張惠妹〈我的存在就是愛你〉在推出時，就因歌詞與情感層次深深打動不少聽眾，不少歌迷形容「聽一次哭一次」。這次能成功擠進年度歌曲獎名單，也讓許多人認為實至名歸，尤其阿妹近年較少參與獎項競逐，因此這次低調入圍，也讓不少粉絲格外驚喜。