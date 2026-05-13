第37屆金曲獎入圍名單於今（13）日揭曉，天后張惠妹aMEI以單曲〈我的存在就是愛你〉，成功問鼎極具指標性的「最佳年度歌曲獎」。這首歌自發布以來便以溫暖、純粹的氛圍深受樂迷喜愛，如今獲得金曲獎入圍肯定，張惠妹感謝背後的製作團隊，並表示很幸福也很感激。
捕捉靈魂的瞬間！阿妹感性致謝幕後夥伴
在得知〈我的存在就是愛你〉入圍年度歌曲後，張惠妹透過經紀公司傳達了激動與感謝之情。她特別提到，這首歌的誕生過程雖然緊湊，卻充滿了默契，「要感謝所有參與這首歌曲的音樂人，能夠在這麼短的時間，捕捉到這首歌的靈魂，很幸福也很感激，和大家一起完成了這首歌，愛你們！」
張惠妹〈我的存在就是愛你〉在推出時，就因歌詞與情感層次深深打動不少聽眾，不少歌迷形容「聽一次哭一次」。這次能成功擠進年度歌曲獎名單，也讓許多人認為實至名歸，尤其阿妹近年較少參與獎項競逐，因此這次低調入圍，也讓不少粉絲格外驚喜。
【第37屆金曲獎最佳年度歌曲獎入圍名單】
〈三菜一湯 In the Middle〉／演唱者：楊世暄／《普通活著 Daily Diner》
〈浪人的…〉／演唱者：張震嶽／《跟著感覺走》
〈Pleasure〉／演唱者：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
〈老翅膀〉／演唱者：陳小霞／《老翅膀》
〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉／演唱者：陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》
〈我的存在就是愛你〉／演唱者：aMEI／《我的存在就是愛你》
〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉／演唱者：A-Lin／《電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）》
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在得知〈我的存在就是愛你〉入圍年度歌曲後，張惠妹透過經紀公司傳達了激動與感謝之情。她特別提到，這首歌的誕生過程雖然緊湊，卻充滿了默契，「要感謝所有參與這首歌曲的音樂人，能夠在這麼短的時間，捕捉到這首歌的靈魂，很幸福也很感激，和大家一起完成了這首歌，愛你們！」
張惠妹〈我的存在就是愛你〉在推出時，就因歌詞與情感層次深深打動不少聽眾，不少歌迷形容「聽一次哭一次」。這次能成功擠進年度歌曲獎名單，也讓許多人認為實至名歸，尤其阿妹近年較少參與獎項競逐，因此這次低調入圍，也讓不少粉絲格外驚喜。
【第37屆金曲獎最佳年度歌曲獎入圍名單】
〈三菜一湯 In the Middle〉／演唱者：楊世暄／《普通活著 Daily Diner》
〈浪人的…〉／演唱者：張震嶽／《跟著感覺走》
〈Pleasure〉／演唱者：JOLIN 蔡依林／《Pleasure》
〈老翅膀〉／演唱者：陳小霞／《老翅膀》
〈如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:))〉／演唱者：陳嫺靜／《如果每天都可以 happy happy 誰想要sad:)) - 一起去度假》
〈我的存在就是愛你〉／演唱者：aMEI／《我的存在就是愛你》
〈幸福在歌唱（電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）〉／演唱者：A-Lin／《電影《陽光女子合唱團》幸福版主題曲）》
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