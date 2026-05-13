我是廣告 請繼續往下閱讀

北京嚴陣以待

美國總統川普（Donald Trump）預計在13日晚間抵達中國，14日與中國國家主席習近平會晤，15日下午離開北京飛往美國，結束這次備受矚目的訪中之旅。根據白宮公布的行程，川普預計今晚19時45分左右抵達北京，參加中國官方的歡迎儀式，接著下榻飯店休息。週四上午9時40分川普將乘車前往人民大會堂，10點左右與習近平進行面對面會談。中午結束會議後在習近平陪同下前往天壇公園，自由活動到下午17時35分，晚上再至人民大會堂和習近平共赴國家級晚宴。週五川普預計早上10點前往中南海，和習近平再度舉行雙邊會議及茶敘，中午兩人共進午餐後，川普就將前往北京機場，在歡送儀式中離開中國返回華盛頓。為了配合川普來訪，可俯瞰天安門的正陽門箭樓已宣布週四整天臨時閉館，除此之外，北京天壇公園也宣布週三和週四暫停開放，且在12日時祈年殿、圜丘和回音壁便已先以維修為由關閉，北京首都博物館也公告於5月12日至5月17日臨時閉館。根據《香港01》報導，匿名工作人員透露，為了因應川普來訪，天壇公園「全面淨空」，原本住在園區的清潔工和保安等工作人員在13、14日都必須在外找房暫住，維安工作絲毫不得馬虎。