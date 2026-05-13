我是廣告 請繼續往下閱讀

臺北捷運公司今（13）日宣布，自5月15日起，LINE Pay Money乘車碼正式加入全線閘門支援QR乘車碼服務，電子支付選項再添新成員，擴大「手機就是車票」乘車模式，提供旅客多元便利的乘車選擇。北捷表示，即日起至6月30日止，臺北捷運與電子支付業者推出「綁定乘車碼，好康再加碼」活動，使用乘車碼搭乘臺北捷運，月月都可抽獎，每家支付業者每月提供10個捷運1日票中獎名額。「台北捷運Go」App會員至車站票卡查詢機綁定QR乘車碼，還能獲得「捷運點月月領」回饋，再參加抽獎，最高可獲得999點捷運點。北捷指出，使用LINE Pay Money交通乘車碼搭乘臺北市、新北市公車及臺北捷運，與使用悠遊付、iPASS MONEY及icash Pay，同樣可享有現行捷運與公車間雙向轉乘優惠，以及臺北市幹線公車轉乘優惠，但前、後運具需使用相同的電子支付方式，並於1小時內直接轉乘。另轉乘優惠回饋方式參考TPASS 2.0，預計於次一月的28日前逐月回饋至民眾電子支付錢包。