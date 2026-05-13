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質疑淡江大橋工程安全性！YTR 遭公路局點名「勿造謠」

▲交通部公路局昨（12）日公開點名火花羅「勿再造謠」。（圖／公路局臉書）

實際走訪淡江大橋！YTR 徒手轉下螺帽全場傻眼

護欄包覆燈座的部分，淡水往八里方向全都完全沒有包覆

▲ YouTuber 火花羅直接前往淡江大橋找出各種問題。（圖／Youtube@火花羅）

淡江大橋昨（12）日上午正式通車，長期關注交通議題的 YouTuber 火花羅質疑淡江大橋部分工程不符交通工程規範，結果被交通部公路局公開點名。對此，火花羅直接開直播實際走過一趟淡江大橋，竟發現八里端的機車道擋風牆面螺絲亂鎖，，也讓他發文反擊：「希望公路局不要造謠，工程明明就沒做完，還發文誤導民眾說淡江大橋安全無虞。」YouTuber 火花羅在淡江大橋通車之前，透過臉書粉專「第四維度 Photography」PO 出影片，質疑淡江大橋使用的護欄不符交通工程規範，該護欄末端未做彎折處理；另外，橋上混凝土與護欄銜接處未做漸變包覆，像刀子般往機車道插入，根本是「殺人護欄」。他還提到，橋上燈柱的螺絲未用螺帽包覆，恐重演先前台中男童車禍頭部重創的事故。對此，公路局直接在官網及臉書粉專點名火花羅「勿再造謠」，並表示：「勿以施工收尾畫面混淆視聽，淡江大橋各項工程已於 5 月 8 日完成整備。」公路局指出，淡江大橋機車道護欄設置目的主要為導引車流、區隔空間及提升通行安全，不宜直接以高速公路護欄型式作為比對標準。針對民眾質疑護欄端部未收邊的部分，公路局則澄清通車前已全面完成漸變銜接及收邊處理。昨（12）日淡江大橋通車後，火花羅直接開了直播帶觀眾檢視淡江大橋的工程，發現橋上八里端機車道的擋風牆，牆面螺絲都亂鎖，內側因工具無法伸入，導致螺帽僅勉強「含住」，甚至在直播中只用手就能輕鬆旋下螺帽。火花羅也表示，，直接反嗆：「原來公路局就是找幾根燈柱先包，包好拍照馬上發文攻擊民眾，沒有包的就是賭你不會親自去看。」離譜畫面曝光後，也讓大批網友傻眼：「什麼時候我們的公務單位會變得毫無公信力了」、「不只淡江大橋螺帽鬆，政府部門螺絲也鬆了」、「這驗收到底怎麼過的？」