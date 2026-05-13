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韓團BIGBANG成員太陽近日登上YouTube節目《張度練的Salon Drip》，分享參加兒子幼稚園運動會的趣事，太陽不只拿下第一名，還自信表示自己「只用了70%的體力」，幽默發言掀起熱議。在昨（12）日的節目中，主持人張度練提到，演員安在旭過去曾在SBS《我家的熊孩子》分享，自己和太陽因為孩子念同一間幼稚園，曾在運動會上進行跑步對決，當時安在旭表示太陽拿下第一，自己則得到第二名。沒想到太陽聽完後立刻笑著否認：「前輩的記憶跟我的記憶不太一樣，他不是第二名。」太陽接著回憶，當天家長們進行跑步比賽時，自己剛好與安在旭站在同一條跑道，還先向前輩打招呼。太陽表示，看了看其他參賽家長後，就覺得自己應該穩拿第一，甚至還擔心如果太快衝過終點會有點不好意思，因此一度思考要控制速度到什麼程度。他透露，比賽途中設有跨越障礙物、翻滾等關卡，但自己一路都非常順利，「大概只用了70%的體力，就很快進終點了」。更爆笑的是，太陽還加碼還原安在旭當時的狀況。他表示，自己回頭時看到安在旭在翻滾關卡跌倒，看起來相當辛苦，最後幾乎接近倒數名次才抵達終點。張度練聽完則急忙幫忙緩頰：「每個人的記憶本來就可能不一樣嘛。」讓節目現場再次笑成一片。37歲的太陽在2018年與交往多年的初戀女友閔孝琳步入婚姻，兩人婚後感情始終甜蜜穩定，並於2021年11月迎來兒子誕生。向來以家庭為重的他，不僅多次被目擊親自接送孩子上下學，也曾在婚後積極鼓勵BIGBANG成員們結婚，幸福家庭生活令人稱羨。