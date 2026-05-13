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高嘉瑜街訪影片引熱議 「我也很適合」成焦點

酸葡萄心態浮現？點出高嘉瑜昔日「市長夢」

隨著民進黨正式徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，綠營內部氛圍也引發外界關注。國民黨台北市議員參選人陳冠安， 點名同為議員參選人的高嘉瑜近日一段與支持者互動影片，質疑高嘉瑜話中有話，甚至是在「暗酸」沈伯洋不夠格當市長。陳冠安指出，高嘉瑜近日發布一段與綠營支持者互動的影片，畫面中她詢問一名男性支持者，對沈伯洋參選台北市長的看法，該名阿北大讚沈「老實、很帥、國際觀好、很優秀」。沒想到，高嘉瑜隨即笑回一句：「那這樣我也很適合！」讓整段影片瞬間引發討論。陳冠安認為，高嘉瑜這句話表面輕鬆，實際上卻是「明裡暗裡都在陰陽沈伯洋」，甚至等同暗示沈還不夠優秀，目前的人設格局「只夠選議員」。他狠酸，目前民進黨正全力替沈伯洋造勢，甚至有媒體人稱其是「民進黨20年來最有戰力候選人」，但高嘉瑜一句話，就徹底撕碎民進黨的吹捧笑話。陳冠安反問，如果今天是國民黨議員參選人在聽完支持者稱讚蔣萬安後，竟回一句「我跟蔣萬安一樣適合當市長」，恐怕根本不可能發生。他也直指，這反映出綠營小雞們，對沈伯洋被拱成「母雞」其實未必心服口服，而高嘉瑜那句「我也很適合」，其實正是許多基層對沈的真實心聲。「事實上，高嘉瑜的酸葡萄之心，其來有之。」陳冠安進一步指出，她過去曾是綠營熱門的潛在人選之一，其為了拓展政治版圖，當時積極往白營靠攏，甚至不惜與深綠支持者關係決。不過最終結果卻相當諷刺，高嘉瑜不僅失去立委席次，如今還得重新投入市議員選戰；相較之下，沈伯洋僅擔任民代短短2年，就取得高嘉瑜汲汲營營20年的挑戰大位資格。