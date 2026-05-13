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台中市東海大學男生宿舍，13日清晨驚傳火警。消防局獲報後緊急派遣大批人車前往搶救，所幸起火當下學生與校方人員及時使用滅火器撲滅火勢，未造成學生受困或人員傷亡，虛驚一場。台中市消防局表示，今（13）日清晨5時19分接獲報案，指稱東海大學宿舍發生火警，立即派遣第六大隊、協和分隊等4個單位前往處理，共出動消防車9輛、消防人員17名，由協和分隊小隊長楊嘉源擔任現場指揮官。消防人員抵達後發現，起火地點位於一棟8層樓鋼筋混凝土建築的6樓陽台，現場仍有煙霧不斷竄出。不過火勢已由現場學生及校方人員第一時間使用滅火器成功撲滅，避免火勢進一步延燒至宿舍室內空間。從現場情況可見，陽台天花板及牆面遭濃煙燻成大片焦黑，冷氣室外機外殼嚴重燒損變形，地面則覆蓋大量滅火器粉末，曬衣架傾倒、拖鞋散落，顯示火警發生時情況一度相當驚險。此外，臺中市政府警察局第六分局 也同步派遣警力到場，協助學生疏散及周邊警戒，確保現場安全。消防局初步調查，疑似為陽台冷氣室外機故障起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，未波及其他區域，也無人因吸入濃煙或受傷送醫。消防局指出，此次火警能迅速控制，與現場人員第一時間使用滅火器應變得宜有關，也再次凸顯宿舍與住宅場所設置滅火器及基本防火教育的重要性。至於詳細起火原因，仍待火調人員進一步鑑識釐清。