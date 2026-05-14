隨著梅雨鋒面持續滯留，全台環境濕度狂飆，洗好的衣服掛在室內總是散發一股難聞的「霉味」。日本評測雜誌《家電批評》針對市售多款指標除濕機進行殘酷實測，結果令眾多網友大感意外。在台灣被奉為豪宅標配、吸水怪獸的「三菱電機（Mitsubishi）」竟意外落居第四，而拿下冠軍的神機僅需 90 分鐘就能讓衣物達到驚人的乾燥效果。專家更同步揭露前五名完整型號，助民眾在雨天也能擁有乾爽衣物。
🟡 日本實測前五強型號曝光：Panasonic 奪冠、夏普與 LG 緊追其後
為了讓讀者精準選購，我們整理了日本實測的前五名完整榜單：
🟡 專家傳授「拱型晾衣法」：乾衣效率多出 20% 的祕訣
除了機器性能，日本專家更分享了讓乾衣速度倍增的「神級晾衣法」。所謂「拱型晾衣法」，是將較長的衣物（如長褲、長裙）掛在曬衣架的兩側，而短衣、內衣或襪子掛在中間，讓曬衣架下方形成一個空氣對流孔道。配合除濕機由下往上的風向，氣流能在衣物間快速流動，乾衣效率比隨便亂掛高出 20% 以上。
🟡 避免霉味的黃金定律：5 小時內全乾是關鍵
專家提醒，衣服發臭主因是細菌（如莫拉氏菌）在潮濕纖維中滋生。只要能透過高效除濕機與正確晾法，將乾衣時間壓縮在 5 小時內，細菌就無法大量繁殖，能徹底根除室內晾衣的悶臭味。此外，梅雨期間應「每週清洗濾網」，否則濾網積塵會讓除濕效能大打折扣，甚至讓耗電量暴增。
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為了讓讀者精準選購，我們整理了日本實測的前五名完整榜單：
- 第 1 名：Panasonic F-YHX200B (混合動力式)
奪冠關鍵在於獨家的 Hybrid 混合式技術，能根據室溫自動切換除濕模式。在 90 分鐘乾衣測試中，其衣物乾燥率在受測產品中居冠，送風寬度與效率被評為「別格（不同等級）」的強悍。
- 第 2 名：SHARP CV-T190 (壓縮機式)
表現極為均衡，在省電、靜音性與除濕力之間取得完美平衡，且具備離子抑菌功能，能有效減少室內晾衣的霉味。
- 第 3 名：LG PuriCare DD197QEE0 (壓縮機式)
以極高的操作便利性與節能效率獲得高分，且乾衣速度穩健，是公寓族群的優質選擇。
- 第 4 名：Mitsubishi MJ-P180YX (壓縮機式)
雖然在大坪數除濕力表現依然封神，但在「乾衣模式」的精準送風與感測速度上稍遜於前三名，意外落至第四名。
- 第 5 名：monoluck DDA10 (除濕輪式)
體積輕巧且具備強勁的除濕能力，尤其適合租屋族或小空間使用。
除了機器性能，日本專家更分享了讓乾衣速度倍增的「神級晾衣法」。所謂「拱型晾衣法」，是將較長的衣物（如長褲、長裙）掛在曬衣架的兩側，而短衣、內衣或襪子掛在中間，讓曬衣架下方形成一個空氣對流孔道。配合除濕機由下往上的風向，氣流能在衣物間快速流動，乾衣效率比隨便亂掛高出 20% 以上。
專家提醒，衣服發臭主因是細菌（如莫拉氏菌）在潮濕纖維中滋生。只要能透過高效除濕機與正確晾法，將乾衣時間壓縮在 5 小時內，細菌就無法大量繁殖，能徹底根除室內晾衣的悶臭味。此外，梅雨期間應「每週清洗濾網」，否則濾網積塵會讓除濕效能大打折扣，甚至讓耗電量暴增。