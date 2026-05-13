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▲屠穎（如圖）去年11月在中國廣州健身房跑步機運動時，不幸跌倒撞到頭顱內出血過世。（圖／Max Tu FB）

第37屆金曲獎今（13）日公布入圍名單，特別貢獻獎頒給音樂人屠穎老師和資深作詞者林煌坤。知名音樂人「小胖老師」袁惟仁今年2月病逝，生前曾創作〈征服〉、〈夢一場〉、〈旋木〉等作品，最終卻無緣獎項，對此袁惟仁多年好友、金曲評審團主席黃韻玲坦言「確實有討論到」，但遺憾最終投票環節未能被選中。袁惟仁過去不僅是凡人二重唱成員，並創作〈征服〉、〈夢一場〉等經典歌，還曾擔任動力火車、S.H.E、齊秦等知名歌手的專輯製作人，對華語歌壇貢獻頗多；然而今公布特別貢獻獎頒給了音樂人屠穎老師和資深作詞者林煌坤。對此，黃韻玲受訪時坦言過程中確實有被提名，但最後經過投票後未能入選。屠穎是台灣知名金曲製作人與編曲家，擅長流行與抒情曲風，音樂風格細膩且具層次感，他曾與動力火車、張信哲、張學友、楊丞琳等多位歌手合作，然而去年11月在中國廣州健身房跑步機運動時，不幸跌倒撞到頭顱內出血過世，消息一出震驚樂壇。而林煌坤創作歌詞逾千首，代表作如鳳飛飛〈祝你幸福〉、鄧麗君〈路邊的野花不要採〉、甄妮〈海誓山盟〉、劉文正〈愛情〉等經典，傳唱整個中文世界。林煌坤將編劇思維帶入詞作，詞風平易簡潔卻極富畫面感，並以生動詞句精準捕捉庶民情感，作品遍及電影、電視與唱片工業，見證了臺灣娛樂產業日益興盛的年代，並成為跨世代的集體記憶。