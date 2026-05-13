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中國江蘇8日有民眾拍到天空中出現「七彩祥雲」，還有人看到羽毛形狀的彩色雲彩，奇異景象引發網友熱議。氣象部門解釋，這種七彩祥雲是一種罕見的大氣光學現象，學名叫「虹彩幞狀雲」。綜合中媒報導，江蘇8日多個地區出現「七彩祥雲」，包含江陰、常州、宿遷及南京等城市都有民眾拍下這個奇景，還有無錫市民拍到「羽毛形狀」的彩色雲彩，引發許多網友熱議。還有人笑說：「在古代，地方要是出現這種七彩祥雲，在上報朝廷以後估計都能加官進爵了吧」。當地氣象部門解釋，這個「七彩祥雲」其實是一種罕見的大氣光學現象，因其雲頂覆蓋的雲團形似古代男子佩戴的頭巾「幞」，形成原理與一般的彩虹不同，光線穿過雲層時產生「繞射」與「干涉」作用，不同波長的光被分開後，就會顯現出七彩的光譜，因此學名被稱做「虹彩幞狀雲」。專家指出，「虹彩幞狀雲」的形成條件非常苛刻，必須要雲層薄且分佈均勻，雲中的水滴或冰晶充當「衍射光柵」，而且直徑必須小於0.05毫米，這樣才能讓光線順利穿透；其次，太陽高度角需控制在10°至40°之間，角度過高或過低，都無法形成清晰的七彩光譜；此外，還需要空氣濕度高、能見度佳的環境，通常出現在雨後初晴的清晨或傍晚。8日江蘇多地因能見度佳，才會有這場「視覺饗宴」。