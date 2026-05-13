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第37屆金曲獎入圍名單今（13）日揭曉，深受Z世代喜愛的「空靈系女聲」163braces（吳朵芸），以首張創作專輯《海螺記》入圍一生一次的「最佳新人獎」。在網路上擁有超高人氣的她，首度跨足金曲殿堂便獲得肯定，得知喜訊時她坦言整個人驚訝到當機，直呼：「怎麼辦，哈利路亞！」談到入圍心情，163braces表示得知入圍的當下人還在開會，狀態完全沒切換過來：「整個人還在當機，腦袋還停在『還有歌沒寫完、等等要繼續完成』的狀態，結果就直接斷線了。」即使當下看似淡定，但她表示內心已經波濤洶湧，甚至一度無助喊出：「到現在都還沒真的冷靜下來，腦袋裡還是只有震驚，怎麼辦，哈哈哈哈。」對於金曲評審的青睞，163braces表示，入圍是極大的肯定，並將這份榮耀歸功於身邊的夥伴：「感謝一路上幫助過我的每個夥伴、謝謝專輯裡的每個名字，以及一路陪伴我成長的觀眾。哈利路亞。」163braces最初從YouTube翻唱歌曲起家，以一把吉他、純淨嗓音以及古靈精怪的個性累積大批死忠粉絲。此次角逐最佳新人，她將面對各路音樂好手，包括陳嫺靜、高真、陳以諾、CJ MiT、JOYCE一起同台競爭。