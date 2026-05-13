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沈伯洋充分告知參選台北市長 黑熊學院：尊重院長判斷與決定

避免選舉影響業務 黑熊學院：婉謝候選人參與相關課程與活動

民進黨今（13）日正式徵召黑熊學院創辦人、立委沈伯洋參選台北市長，對此黑熊學院稍早發出聲明，沈伯洋曾向內部充分告知此事，而沈從來都是志工身份，榮譽院長也是無給職的職務，不會因參選而有所變化；守護台灣的初衷與理想，更不會因身份轉換有所改變，強調避免年底選舉活動影響學院業務，相關課程、活動，學院婉謝候選人參與，黑熊學院的初衷只有一個目標，讓台灣在整體防衛準備，能繼續做得更好。對於沈伯洋將參選台北市長，黑熊學院聲明表示，院長也與內部人員充分告知此事，如同2023年時加入不分區立委所聲明「參與政治是每個公民的權利，我們完全尊重院長的判斷與決定」。聲明指出，黑熊學院從2021年創辦至今，由沈伯洋與何澄輝兩位老師共同成立，並有幸得到董事長曹興誠的大力贊助，從5位志工的小團體，如今已成為台灣最大的民防教育組織，在全台各地進行民防教育推廣，這些都仰賴諸多民眾的支持與學員們的參與。聲明表示，沈伯洋與學院關係從來都是志工身份，「榮譽院長」也是無給職的榮譽職位，不會因參選而有所變化；守護台灣的初衷與理想，更不會因身份轉換有所改變。聲明提及，面對中國侵略不斷加大力道，學院始終戰戰兢兢不曾停下腳步，也清楚知道在推廣民間防衛的路上，需要由民間與政府合力推動才有健全的計劃與願景。此事不會影響學院既有的工作，仍持續努力推廣民防準備。過去如是、今日亦然，未來也將繼續在這條路上。最後聲明強調，避免年底選舉活動影響學院業務，相關課程、活動，學院婉謝候選人、擬參選人的參與，「黑熊學院的初衷、現在、未來只有一個目標：讓台灣在整體防衛準備，能繼續做得更好」。