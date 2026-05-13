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▲草莓姐姐（如圖）上節目被主持人小S逼問和香蕉哥哥的初吻地點和細節。（圖／翻攝自小姐不熙娣臉書）

40歲草莓姐姐（簡皎竹）和大12歲香蕉哥哥（林掄元）當年秘密交往3年，2018年3月在日本沖繩舉辦浪漫婚禮，至今育有1名寶貝兒子「小新」，一家三口幸福美滿。草莓姐姐近日上節目被主持人小S逼問和香蕉哥哥的初吻，她表示是在車上，當時下車前男方靠近而自然親吻，自嘲「好老派喔」。草莓姐姐在節目《小姐不熙娣》接受主持人小S訪問，小S好奇她和香蕉哥哥的初吻地點，草莓姐姐先反問小S，她大方自爆和老公許雅鈞的初夜是在圓山大飯店，接著不耐煩地追問草莓姐姐，「所以（初吻）在哪裡？快一點！」惹得全場大笑。敵不過小S拷問，草莓姐姐害羞地笑說：「應該是在車上吧！」這時全場驚呼，她詳述細節，當時自己準備下車，香蕉哥哥就「靠近親一下這樣」，小S聽完食髓知味，再問「那第一次舌吻呢」，草莓姐姐大叫：「這個我真的不知道了啦！」此外，草莓姐姐還大方分享私下對香蕉哥哥的暱稱，她說如果是大家都在的場合就會稱呼對方「香哥」，在家有時會脫口「爸爸」，夫妻之間則稱呼另一半「Bana」，而香蕉哥哥有一陣子叫她「Straw」，有時以「喵喵」稱呼老婆，甜蜜互動羨煞在場所有人。