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根據美國證券交易委員會的DEF 14A文件，輝達執行長黃仁勳2026會計年度總薪酬為3630萬美元，較前一年度4990萬美元減少27%，主因是股票獎勵價值下滑。從薪酬結構來看，黃仁勳基本薪資幾乎維持不變，約150萬美元；非股票獎勵薪酬也持平在600萬美元。真正造成總薪酬下降的關鍵，是股票獎勵從前一年度3880萬美元降至2480萬美元，年減36%。這也反映輝達股價漲勢從前兩年的高速飆升，逐漸回到較正常的成長節奏。輝達股價2023年、2024年大漲，受惠生成式AI爆發、GPU需求暴增，公司市值一路衝上全球頂尖企業之列。不過，2025年股價漲幅放緩至39%，今年以來則上漲約18%，在主要晶片股中表現相對不算突出。對一般科技公司來說，年漲39%仍是亮眼成績，但對過去兩年被AI熱潮推上高速成長軌道的輝達而言，市場已開始重新評估成長速度。除了AI晶片需求仍強，AMD、英特爾等競爭對手積極搶攻加速器市場，部分大型雲端業者也投入自研AI晶片，都讓外界對輝達長期獨占優勢的預期出現修正。薪酬下降並不代表黃仁勳經營表現轉弱，而是矽谷大型科技公司常見的薪酬制度反映股價變化。執行長實際報酬多半與股票獎勵、股價表現高度綁定；當股價高速成長時，薪酬跟著放大，若股價漲勢放緩，股票獎勵價值也會同步下修。