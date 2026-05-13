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▲台中漢神洲際開幕滿月業績衝破10億，吸客量更逾135萬人次，整整一個月漢神洲際都是「熱鬧滾滾」。（圖／資料照）

▲台中漢神洲際開幕滿月業績衝破10億，吸客量更逾135萬人次，整整一個月漢神洲際都是「熱鬧滾滾」。（圖／資料照）

台中市「漢神洲際購物廣場」開幕一個月，交出亮眼成績單。漢神洲際表示，首月吸客量突破135萬人次、業績突破10億元，展現台中強勁消費實力。回饋消費者開幕以來的熱情支持，5月21日起6月10日推出「滿月慶會員感謝祭」，先後有2波包括消費滿額加贈點數的會員回饋活動，持續帶動消費熱潮。延續開幕熱潮，漢神洲際精品美妝旗艦店陣容持續擴大；繼頂級精品美妝品牌 CHANEL 開幕後，DIOR 也將於5月15日正式登場，整合頂級保養、彩妝與香氛，打造精品級美妝旗艦店型。此外，也提供台中獨家精選商品刻印服務及VIP專屬 Lounge 服務空間，以精品級規格呈現完整品牌尊榮體驗，建立中部最具指標性的高端美妝香氛新據點。漢神洲際指出，「台中獨家」國際精品也將陸續登場，包括義大利精品品牌 GIORGIO ARMANI、以經典紅底鞋聞名的法國精品鞋履品牌 Christian Louboutin、法國精品時裝品牌 BALMAIN、超人氣潮流眼鏡品牌 GENTLE MONSTER，以及5月16日正式開幕的法國簡約時尚品牌 A.P.C.，持續拓展漢神洲際國際精品與時尚版圖。強大餐飲實力是漢神洲際磁吸人潮的一大亮點。被譽為全台最難訂位的自助餐廳「島語」，預計將於7月中旬以台中獨家登場，勢必再掀起訂位熱潮；而法國頂級馬卡龍品牌 Ladurée 高級下午茶餐廳也將同步進駐。另外，北台中首座大型電影院「美麗新影城」預計於第四季正式登場，完整串聯購物、餐飲與娛樂體驗，讓漢神洲際成為台中最受矚目的生活娛樂新地標。漢神洲際購物廣場同步推出「滿月慶會員感謝祭」，包括5月21日起推出首波會員回饋活動，於指定專櫃單筆消費滿千元，即可加贈30點漢神點數；第二波活動則將於6月4日至6月10日登場，會員可扣30點現折100元，讓消費回饋更加有感。此外，6月11日至6月14日將祭出初夏最強滿千送百優惠，包括全館指定專櫃累積滿5,000元送500元、精品單筆滿萬送500元、名品珠寶累積滿萬送1,000元，以及夏季熱銷大家電滿萬送1,000元等優惠方案，搭配漢神洲際聯名卡最高可享13%回饋，持續帶動中部消費熱潮。同時，漢神洲際也提供便利停車服務，開幕首年平日不限金額發票即可免費停車6小時，陪伴消費者迎接盛夏購物季。